Mordida comum esconde risco: o que o vírus faz no sistema nervoso após dias

Raiva, ou hidrofobia, é uma infecção fatal que ataca o sistema nervoso central. A doença provoca a encefalo-mielite — uma inflamação generalizada do cérebro e da medula espinhal que progride para a paralisia. Sem a intervenção médica antes do surgimento dos sintomas, a letalidade é de 100%.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Укус собаки

O vírus é transmitido por mordidas, arranhões ou pelo contato da saliva de um animal infectado com mucosas ou pele lesionada. Ferimentos no rosto, cabeça, pescoço e mãos são mais críticos, pois a infecção atinge os centros nervosos com maior rapidez.

Quem transmite a doença

Os principais vetores são cães e gatos não vacinados, além de animais silvestres como raposas, morcegos, ouriços, texugos, lobos e cães-guaxinins. O gado (vacas, ovelhas, cabras, porcos e cavalos) também pode carregar o vírus.

Um ponto crítico é que o animal pode transmitir a raiva mesmo parecendo saudável, pois a excreção do vírus na saliva começa ao final do período de incubação, dias antes dos sinais clínicos evidentes.

Sinais e progressão

A fase inicial manifesta-se por dor latejante, coceira ou queimação no local da mordida, mesmo que a ferida já tenha cicatrizado. Podem surgir mal-estar geral, dor de cabeça e febre baixa.

Conforme a inflamação cerebral avança, surgem sintomas específicos:

Hidrofobia: pânico diante da água e espasmos nos músculos da garganta ao tentar engolir;

pânico diante da água e espasmos nos músculos da garganta ao tentar engolir; Aerofobia: convulsões desencadeadas por leves correntes de ar;

convulsões desencadeadas por leves correntes de ar; Fotofobia: sensibilidade dolorosa à luz forte;

sensibilidade dolorosa à luz forte; Alucinações, delírios e crises convulsivas generalizadas.

Uma vez que os sintomas clínicos aparecem, não existem métodos de tratamento eficazes. A única forma de sobrevivência é a profilaxia imediata após a exposição, antes que o vírus bloqueie as vias nervosas.

O que fazer após a mordida

A recomendação imediata segue estes passos:

Identificação: Obter os dados do dono do animal. Se o animal for monitorado por 10 dias e permanecer saudável, o ciclo de vacinas pode ser reduzido. Higienização: Lavar a ferida abundantemente com água e sabão comum por 10 a 15 minutos. O ambiente alcalino ajuda a remover e destruir partículas do vírus. Antissepsia: Tratar as bordas do ferimento com peróxido de hidrogênio, iodo ou álcool para evitar infecções secundárias. Atendimento médico: Ir urgentemente ao pronto-socorro para avaliação de risco e início da vacinação.

Vacinação e cuidados

Atualmente, utiliza-se a vacina antirrábica purificada (cultivada), que substituiu os antigos esquemas de 40 aplicações. O protocolo moderno consiste em 6 doses de 1 ml aplicadas no músculo deltoide (ombro), seguindo o cronograma: dia 0, 3, 7, 14, 30 e 90.

Se o animal for observado por 10 dias e não apresentar a doença, a vacinação é interrompida após a terceira dose.

Durante o curso e por seis meses após a última dose, é proibido o consumo de álcool. O álcool, assim como superaquecimento ou resfriamento extremo, sobrecarrega o organismo e pode prejudicar a síntese de anticorpos. Inflamações latentes ou estresse imunológico também podem comprometer a resposta à vacina.

As reações comuns à vacina limitam-se a vermelhidão local, coceira leve ou febre baixa passageira.

Perguntas frequentes

Uma lambida pode transmitir a raiva? Sim, se houver microfissuras, arranhões na pele ou se a saliva entrar em contato com as mucosas (olhos, lábios).

Sim, se houver microfissuras, arranhões na pele ou se a saliva entrar em contato com as mucosas (olhos, lábios). O animal fugiu, e agora? O médico prescreverá o ciclo completo de 6 doses, pois o estado do animal é desconhecido.

O médico prescreverá o ciclo completo de 6 doses, pois o estado do animal é desconhecido. A vacina afeta o fígado ou os nervos? Não. As vacinas modernas não são tóxicas. A restrição ao álcool serve apenas para garantir que o sistema imunológico produza anticorpos suficientes.

Não. As vacinas modernas não são tóxicas. A restrição ao álcool serve apenas para garantir que o sistema imunológico produza anticorpos suficientes. Grávidas podem ser vacinadas? Sim. Como a raiva é letal, a gravidez ou a idade não são contraindicações; a vacina é administrada por indicação vital.