Mordida comum esconde risco: o que o vírus faz no sistema nervoso após dias

Raiva, ou hidrofobia, é uma infecção fatal que ataca o sistema nervoso central. A doença provoca a encefalo-mielite — uma inflamação generalizada do cérebro e da medula espinhal que progride para a paralisia. Sem a intervenção médica antes do surgimento dos sintomas, a letalidade é de 100%.
O vírus é transmitido por mordidas, arranhões ou pelo contato da saliva de um animal infectado com mucosas ou pele lesionada. Ferimentos no rosto, cabeça, pescoço e mãos são mais críticos, pois a infecção atinge os centros nervosos com maior rapidez.
Os principais vetores são cães e gatos não vacinados, além de animais silvestres como raposas, morcegos, ouriços, texugos, lobos e cães-guaxinins. O gado (vacas, ovelhas, cabras, porcos e cavalos) também pode carregar o vírus.
Um ponto crítico é que o animal pode transmitir a raiva mesmo parecendo saudável, pois a excreção do vírus na saliva começa ao final do período de incubação, dias antes dos sinais clínicos evidentes.
A fase inicial manifesta-se por dor latejante, coceira ou queimação no local da mordida, mesmo que a ferida já tenha cicatrizado. Podem surgir mal-estar geral, dor de cabeça e febre baixa.
Conforme a inflamação cerebral avança, surgem sintomas específicos:
Uma vez que os sintomas clínicos aparecem, não existem métodos de tratamento eficazes. A única forma de sobrevivência é a profilaxia imediata após a exposição, antes que o vírus bloqueie as vias nervosas.
A recomendação imediata segue estes passos:
Atualmente, utiliza-se a vacina antirrábica purificada (cultivada), que substituiu os antigos esquemas de 40 aplicações. O protocolo moderno consiste em 6 doses de 1 ml aplicadas no músculo deltoide (ombro), seguindo o cronograma: dia 0, 3, 7, 14, 30 e 90.
Se o animal for observado por 10 dias e não apresentar a doença, a vacinação é interrompida após a terceira dose.
Durante o curso e por seis meses após a última dose, é proibido o consumo de álcool. O álcool, assim como superaquecimento ou resfriamento extremo, sobrecarrega o organismo e pode prejudicar a síntese de anticorpos. Inflamações latentes ou estresse imunológico também podem comprometer a resposta à vacina.
As reações comuns à vacina limitam-se a vermelhidão local, coceira leve ou febre baixa passageira.
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