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Doenças infecciosas provocam 12% dos novos casos de câncer no mundo

Saúde

Doenças infecciosas respondem por um em cada oito casos de câncer no mundo. Dados da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, publicados na revista The Lancet Oncology, indicam que vírus e bactérias provocam cerca de 2,3 milhões de novos diagnósticos anualmente, o que representa 12% da incidência global da doença.

Вирус
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Вирус

Cinco patógenos concentram a maior parte desses casos:

  • Helicobacter pylori: bactéria associada a 760 mil casos de câncer de estômago;
  • HPV (Vírus do Papiloma Humano): responsável por 750 mil tumores;
  • Vírus da hepatite B: causou 360 mil casos;
  • Vírus Epstein-Barr: associado a 260 mil diagnósticos;
  • Vírus da hepatite C: provocou 160 mil casos de oncologia.

A pesquisa aponta que parte dessas doenças pode ser evitada por meio de três frentes:

Vacinação: imunização contra o HPV e a hepatite B para prevenir a infecção por vírus ligados ao desenvolvimento de neoplasias malignas.

Screening: exames regulares para a detecção de infecções ou alterações pré-cancerígenas em estágios iniciais.

Tratamento: terapias para eliminar a bactéria Helicobacter pylori no estômago e abordagens para combater hepatites crônicas, reduzindo a chance de as células lesionadas evoluírem para tumores.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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