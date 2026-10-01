Doenças infecciosas provocam 12% dos novos casos de câncer no mundo

Doenças infecciosas respondem por um em cada oito casos de câncer no mundo. Dados da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, publicados na revista The Lancet Oncology, indicam que vírus e bactérias provocam cerca de 2,3 milhões de novos diagnósticos anualmente, o que representa 12% da incidência global da doença.
Cinco patógenos concentram a maior parte desses casos:
A pesquisa aponta que parte dessas doenças pode ser evitada por meio de três frentes:
Vacinação: imunização contra o HPV e a hepatite B para prevenir a infecção por vírus ligados ao desenvolvimento de neoplasias malignas.
Screening: exames regulares para a detecção de infecções ou alterações pré-cancerígenas em estágios iniciais.
Tratamento: terapias para eliminar a bactéria Helicobacter pylori no estômago e abordagens para combater hepatites crônicas, reduzindo a chance de as células lesionadas evoluírem para tumores.
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A blusa deixou de ser exclusividade do escritório, mas atualizar a peça exige atenção ao contraste de texturas e ao equilíbrio de volumes no corpo.