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Dose única de terapia gênica reduz colesterol LDL e triglicerídeos pela metade em pacientes graves

Saúde

Pesquisadores da Cleveland Clinic testaram em humanos uma terapia gênica para reduzir níveis perigosos de colesterol. Uma única dose do medicamento experimental CTX310 reduziu a concentração de gorduras no sangue pela metade, mantendo a estabilidade dos índices a longo prazo.

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O método utiliza a tecnologia CRISPR-Cas9 para desativar o gene ANGPTL3 nas células do fígado. Esse gene regula o metabolismo lipídico; sua inativação diminui a circulação de triglicerídeos e do colesterol LDL (conhecido como "ruim"), que é a causa principal da obstrução das artérias.

O estudo envolveu 15 voluntários com distúrbios metabólicos graves que não respondiam a medicamentos convencionais. As doses aplicadas variaram entre 0,1 e 0,8 mg por quilo de peso.

Doze meses após a aplicação, os pacientes que receberam a dose máxima apresentaram:

  • Queda média de 52,5% no colesterol LDL;
  • Redução de 47,8% nos triglicerídeos.

Os médicos não registraram efeitos colaterais graves ligados à edição do genoma. Os dados mostram que a eficácia não declinou com o tempo: os indicadores sanguíneos aos 12 meses permaneceram nos mesmos níveis observados após dois meses da injeção.

Os autores do estudo ressaltam que a amostra de 15 pessoas é pequena para generalizar a terapia. Para monitorar possíveis riscos tardios, os participantes serão acompanhados nos próximos 15 anos.

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Author`s name Petr Ermilin
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