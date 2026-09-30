Dose única de terapia gênica reduz colesterol LDL e triglicerídeos pela metade em pacientes graves

Pesquisadores da Cleveland Clinic testaram em humanos uma terapia gênica para reduzir níveis perigosos de colesterol. Uma única dose do medicamento experimental CTX310 reduziu a concentração de gorduras no sangue pela metade, mantendo a estabilidade dos índices a longo prazo.

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O método utiliza a tecnologia CRISPR-Cas9 para desativar o gene ANGPTL3 nas células do fígado. Esse gene regula o metabolismo lipídico; sua inativação diminui a circulação de triglicerídeos e do colesterol LDL (conhecido como "ruim"), que é a causa principal da obstrução das artérias.

O estudo envolveu 15 voluntários com distúrbios metabólicos graves que não respondiam a medicamentos convencionais. As doses aplicadas variaram entre 0,1 e 0,8 mg por quilo de peso.

Doze meses após a aplicação, os pacientes que receberam a dose máxima apresentaram:

Queda média de 52,5% no colesterol LDL;

Redução de 47,8% nos triglicerídeos.

Os médicos não registraram efeitos colaterais graves ligados à edição do genoma. Os dados mostram que a eficácia não declinou com o tempo: os indicadores sanguíneos aos 12 meses permaneceram nos mesmos níveis observados após dois meses da injeção.

Os autores do estudo ressaltam que a amostra de 15 pessoas é pequena para generalizar a terapia. Para monitorar possíveis riscos tardios, os participantes serão acompanhados nos próximos 15 anos.