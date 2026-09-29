Caminhadas em pinhais no calor podem elevar a pressão arterial de cardiopatas

Caminhadas na floresta deixaram de ser apenas lazer para integrar a medicina auxiliar sob o nome de silvoterapia. A prática, conhecida no Japão como shinrin-yoku (banhos de floresta), baseia-se na inalação de aerossóis vegetais que atuam no equilíbrio hormonal, reduzindo o cortisol e estabilizando a pressão arterial.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Лесная тропинка в сосновом бору

Fisiologia do ar florestal

O efeito do ambiente arborizado ocorre pela ação de compostos orgânicos voláteis. Fitoncidas, como o pineno e o limoneno, funcionam como antioxidantes naturais que, ao entrarem na corrente sanguínea via pulmões, ajudam a reduzir processos inflamatórios e a tensão mental. Além disso, a alta concentração de íons negativos auxilia na regulação da variabilidade da frequência cardíaca, auxiliando a recuperação após períodos de estresse, fadiga crônica ou privação de sono.

"O ambiente florestal reduz a carga sobre o sistema nervoso simpático. Isso não substitui a terapia convencional, mas cria condições para que o organismo responda melhor ao tratamento", explica a médica generalista Elena Morozova.

Bosques de bétulas: pureza do ar

Bosques de bétulas apresentam baixos índices de microrganismos no ar: cerca de 400 a 450 unidades por metro cúbico, marca inferior ao limite permitido em blocos cirúrgicos (até 500 unidades). Essa característica reduz a carga antigênica sobre o sistema imunológico, o que é indicado para pessoas com hipertensão ou patologias renais.

Riscos em florestas de coníferas

Pinhais e florestas de zimbro possuem alta concentração de antibióticos naturais. No entanto, a densidade de terpenos e substâncias resinosas pode sobrecarregar o sistema vascular. Em dias de calor intenso, especialmente no meio do verão, a concentração dessas substâncias atinge o pico, podendo elevar a pressão arterial. Para cardiopatas, recomenda-se priorizar florestas mistas com predominância de folhas largas para evitar crises hipertensivas.

"Um pinhal no calor pode ser perigoso para hipertensos, pois as frações voláteis de resinas podem provocar espasmos vasculares. Se sentir tontura ou peso na nuca ao entrar na floresta, a caminhada deve ser interrompida imediatamente", alerta o cardiologista Valeriy Klimov.

Diferenças entre espécies: do suporte à apatia

Florestas de carvalhos são indicadas para a reabilitação após doenças prolongadas, pois a casca e as folhas liberam taninos e catequinas que atuam contra inflamações nas mucosas. Por outro lado, a proximidade com choupos e lilases pode causar reações adversas em algumas pessoas, como redução da capacidade respiratória, sensação de falta de ar e apatia, afetando especialmente quem já apresenta esgotamento cognitivo.

Tempo de exposição e limites

Vinte minutos de caminhada são suficientes para iniciar os mecanismos de recuperação, enquanto um ciclo terapêutico completo requer duas horas. Contudo, o excesso de fitoncidas pode causar efeitos colaterais, como insônia e enxaqueca. Pessoas com asma brônquica devem ter cautela redobrada, já que a floresta nativa possui um coquetel de substâncias mais concentrado do que parques urbanos.

"A natureza é mais ativa que os parques urbanos devido à biodiversidade de plantas e bactérias do solo. É um estímulo forte para a imunidade, mas exige adaptação gradual", observa a terapeuta Anna Kuznetsova.