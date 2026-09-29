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Risco de infarto cai pela metade após um ano sem fumar

Saúde

О organismo começa a reagir à interrupção do tabagismo em 20 minutos, mas a recuperação total dos indicadores de saúde pode levar até 10 anos. De acordo com dados do Ministério da Saúde da Rússia, a fumaça do cigarro não causa apenas inflamação crônica, mas pode levar à fibrose — a formação de cicatrizes irreversíveis nos tecidos.

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Photo: commons.wikimedia.org by Michaelversatile, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Primeiras horas e dias: a química do sangue

A estabilização do pulso e da pressão arterial ocorre nos primeiros 20 minutos após o último cigarro, o que reduz a carga imediata sobre o miocárdio. Em oito horas, a concentração de monóxido de carbono no sangue cai, permitindo que o oxigênio ocupe seu lugar, reduzindo a hipóxia tecidual e a probabilidade de eventos vasculares.

A médica generalista Elena Morozova explica que, em dois dias, os receptores de paladar e olfato começam a se liberar da camada de toxinas, tornando as sensações mais agudas. No entanto, o terceiro dia costuma ser o pico da abstinência nicotínica, manifestando-se por dores de cabeça e irritabilidade.

Meses sem tabaco: a capacidade pulmonar

Após um mês, nota-se a melhora na microcirculação da pele e a redução da coloração amarelada nos dentes e derme. No terceiro mês, a capacidade respiratória pode aumentar em 30%, à medida que os pulmões eliminam a mucosa acumulada e toxinas, diminuindo a falta de ar durante atividades físicas.

A terapeuta Anna Kuznetsova pontua que a tosse matinal costuma desaparecer após seis meses. Isso indica que os cílios do epitélio brônquico recuperaram a função de expelir poeira e microrganismos, tornando o organismo menos suscetível a infecções respiratórias sazonais.

Anos de recuperação: riscos cardíacos e oncológicos

A longo prazo, a interrupção do hábito atua como uma prevenção direta: após um ano, o risco de infarto cai pela metade em comparação a quem continua fumando, devido à recuperação da elasticidade dos vasos e da viscosidade sanguínea.

Cinco anos após parar, o risco de acidente vascular cerebral (AVC) se iguala ao de quem nunca fumou. Já a redução do risco de câncer de pulmão para níveis mínimos exige 10 anos de abstinência, dado válido para quem fumou por no máximo 15 anos. Para fumantes de longa data, o risco permanece elevado, exigindo rastreamento oncológico regular.

O cardiologista Valeriy Klimov ressalta que alterações estruturais nos vasos não desaparecem rapidamente. Mesmo em casos de comorbidades, como danos hepáticos ou neurológicos causados pelo álcool, a exclusão da nicotina melhora as chances de reabilitação.

Tempo sem fumar Principal mudança
20 minutos Normalização do pulso e pressão arterial
8 horas Redução do monóxido de carbono (CO) no sangue
48 horas Recuperação do paladar e olfato
1 ano Risco de infarto reduzido em 50%
10 anos Minimização do risco oncológico (para estagiamento < 15 anos)

Dúvidas comuns sobre a recuperação

Quanto tempo leva para os pulmões limparem as resinas?
Melhoras na resistência surgem em três meses, mas a recuperação do epitélio ciliado e a cessação da inflamação crônica levam de seis meses a um ano.

O risco de AVC some após 5 anos?
Não some, mas se equaliza ao nível de pessoas que nunca fumaram, graças à recuperação da elasticidade das paredes vasculares.

Por que a tosse aumenta ao parar de fumar?
É um sinal de limpeza. O corpo passa a expelir o catarro e as partículas tóxicas que eram bloqueadas pela nicotina e pela fumaça.

É possível recuperar os pulmões após 20 anos de cigarro?
A recuperação total para o estado de "não fumante" é dificultada por possíveis fibroses, mas o risco de eventos cardiovasculares graves cai drasticamente logo no primeiro ano.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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