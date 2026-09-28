Dificuldade em tarefas cotidianas dobra risco de morte em adultos acima de 45 anos

A dificuldade em realizar tarefas cotidianas — como fazer compras, pagar contas, cozinhar ou organizar a medicação — está associada a um risco de morte duas vezes maior. Um estudo da Universidade Yonsei, na Coreia do Sul, indica que a perda de autonomia nessas atividades pode servir como um sinal precoce de problemas graves de saúde.

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A pesquisa acompanhou 6.033 voluntários com mais de 45 anos. Um grupo de 276 pessoas (4,6% do total) apresentou declínio significativo nas habilidades de autocuidado: em uma escala de limitações de 20 pontos, a pontuação desses participantes subiu de 1,8 para 7,3.

Os dados de mortalidade revelaram a seguinte diferença:

No grupo com dificuldades crescentes, 187 das 276 pessoas faleceram (aproximadamente 68%).

No grupo com estado estável, a mortalidade foi de 18,5%.

Mesmo após ajustar os dados por fatores iniciais, o risco de morte no primeiro grupo permaneceu o dobro. Cerca de 16% dessa correlação está ligada a sintomas depressivos, que frequentemente surgem com a perda da autonomia.

Essas tarefas são classificadas como atividades instrumentais. Diferente de cuidados básicos de higiene, como tomar banho ou se vestir, as atividades instrumentais exigem memória, atenção e capacidade de planejamento. O desaparecimento gradual dessas competências sugere uma falha sistêmica no organismo antes que sintomas clínicos evidentes apareçam.

Pavel Ershov, especialista em organização e saúde pública, ressalta que mudanças nesse comportamento em idosos não devem ser vistas como um processo natural do envelhecimento. Dificuldades em tarefas habituais requerem atenção médica, pois permitem a intervenção em uma fase em que a ajuda ainda pode ser eficaz.