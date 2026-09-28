Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Dificuldade em tarefas cotidianas dobra risco de morte em adultos acima de 45 anos

Saúde

A dificuldade em realizar tarefas cotidianas — como fazer compras, pagar contas, cozinhar ou organizar a medicação — está associada a um risco de morte duas vezes maior. Um estudo da Universidade Yonsei, na Coreia do Sul, indica que a perda de autonomia nessas atividades pode servir como um sinal precoce de problemas graves de saúde.

Ранняя деменция у мужчин
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ранняя деменция у мужчин

A pesquisa acompanhou 6.033 voluntários com mais de 45 anos. Um grupo de 276 pessoas (4,6% do total) apresentou declínio significativo nas habilidades de autocuidado: em uma escala de limitações de 20 pontos, a pontuação desses participantes subiu de 1,8 para 7,3.

Os dados de mortalidade revelaram a seguinte diferença:

  • No grupo com dificuldades crescentes, 187 das 276 pessoas faleceram (aproximadamente 68%).
  • No grupo com estado estável, a mortalidade foi de 18,5%.

Mesmo após ajustar os dados por fatores iniciais, o risco de morte no primeiro grupo permaneceu o dobro. Cerca de 16% dessa correlação está ligada a sintomas depressivos, que frequentemente surgem com a perda da autonomia.

Essas tarefas são classificadas como atividades instrumentais. Diferente de cuidados básicos de higiene, como tomar banho ou se vestir, as atividades instrumentais exigem memória, atenção e capacidade de planejamento. O desaparecimento gradual dessas competências sugere uma falha sistêmica no organismo antes que sintomas clínicos evidentes apareçam.

Pavel Ershov, especialista em organização e saúde pública, ressalta que mudanças nesse comportamento em idosos não devem ser vistas como um processo natural do envelhecimento. Dificuldades em tarefas habituais requerem atenção médica, pois permitem a intervenção em uma fase em que a ajuda ainda pode ser eficaz.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
Carros
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
O que existe sob o gelo da Groenlândia e como isso acelera o degelo?
Ciência
O que existe sob o gelo da Groenlândia e como isso acelera o degelo?
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Mulher
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Mais populares
Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada

Evite manchas duras nos seus vidros de box e metais com truques de limpeza eficazes e evitar danos permanentes.

Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
Redução de peso em 90 kg: Honda inova na arquitetura do CR-V
Não apenas petróleo: Cuba planeja expandir capacidade solar para mais de 1,5 GW Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Do tweed ao tricô: como o guarda-roupa intelectual britânico trocou o uniforme pela textura
Como fazer compoto de abóbora butternut com cítricos e especiarias
Nova espécie de dinossauro herbívoro com garras massivas é descoberta na China
Nova espécie de dinossauro herbívoro com garras massivas é descoberta na China
últimos materiais
Montanhas invisíveis na Antártida podem ter impulsionado a vida complexa na Terra
Adriano Nuvunga critica reserva de projectos agrícolas para veteranos da libertação
Torta de ricota: o controle térmico que diferencia a massa crocante da versão pesada
Como a bromelina auxilia a digestão e a saúde inflamatória de cães
Água pelos furos antigos: o teto vai sofrer antes da telha admitir
Barn Jacket: da funcionalidade do campo ao contraste urbano
O que existe sob o gelo da Groenlândia e como isso acelera o degelo?
Chocolate substitui o preto: tons terrosos dominam maxi bolsas e casacos de lã
Adaptação climática: por que a gestão de riscos deve ir além dos danos físicos nas empresas
Índia testa Rota do Mar do Norte para reduzir tempo de trânsito em até 40%
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.