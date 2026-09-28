Baixa densidade óssea na coluna torácica associa-se a declínio cognitivo e danos cerebrais

Baixa densidade óssea na coluna torácica está associada ao declínio cognitivo acelerado e à degradação da substância branca no cérebro. A conclusão é de pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, com dados publicados na revista Radiology.

Para o estudo, os autores utilizaram dados do projeto Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). A equipe aplicou um algoritmo de aprendizagem profunda para extrair a densidade mineral óssea volumétrica (vBMD) de tomografias computadorizadas (TC) de tórax já existentes, evitando exames adicionais. A amostra final contou com 715 voluntários que possuíam TC de tórax, ressonância magnética (RM) cerebral e testes de função cognitiva.

A integridade da substância branca foi medida por dois indicadores: focos de hiperintensidade em RM, que apontam danos em pequenos vasos sanguíneos (analisados em 408 pessoas), e a anisotropia fracionada, que reflete a estrutura e a integridade das vias condutoras do tecido (analisada em 405 participantes).

Os dados revelaram que participantes com ossos torácicos mais porosos e frágeis apresentaram pior desempenho nos testes cognitivos. As imagens de RM mostraram que esses pacientes acumulavam mais lesões vasculares no corpo caloso, região que coordena a memória e a concentração. Além disso, houve queda na anisotropia fracionada no joelho anterior da cápsula interna, área essencial para o planejamento e a tomada de decisões.

Os autores ressaltam que a fragilidade óssea não causa a demência. Não há uma relação de causa e efeito direta, mas sim processos simultâneos. O fator comum seria um distúrbio metabólico sistêmico: a resistência à insulina, alterações no metabolismo de lipídios ou mudanças hormonais da menopausa podem degradar, ao mesmo tempo, a estrutura do esqueleto e a rede vascular cerebral.

A aplicação prática do estudo reside no diagnóstico precoce. Como milhões de pessoas realizam tomografias de tórax anualmente para avaliar pulmões ou cálcio coronário, a inteligência artificial pode analisar a densidade das vértebras simultaneamente. Isso permitiria identificar pacientes com risco de neurodegeneração antes do surgimento de sintomas clínicos de perda de memória, sem a necessidade de novos exames ou exposição extra à radiação.