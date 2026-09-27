Álcool acelera o início do sono, mas reduz a fase REM e prejudica a recuperação cerebral

O uso de álcool para combater a insônia cria uma falsa sensação de relaxamento. Embora a substância possa acelerar a indução do sono, o etanol altera a arquitetura do descanso, impedindo que o corpo se recupere plenamente. O resultado é a queda da qualidade do sono, que se manifesta no dia seguinte como fadiga e redução da capacidade cognitiva.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Аллергия на алкоголь

Por que o álcool prejudica o descanso

O álcool atua no sistema nervoso central intensificando a inibição, o que provoca sonolência. No entanto, esse estado diverge do sono fisiológico. O ciclo natural divide-se em fase lenta, focada na regeneração física, e fase rápida (REM), essencial para a saúde mental. Sob efeito do álcool, a fase REM começa mais tarde e tem sua duração reduzida, dificultando o processamento de pensamentos e emoções pelo cérebro.

"Muitos acreditam que o álcool combate o cansaço, mas ele apenas mascara as consequências da privação de sono, tornando o descanso superficial. O organismo não completa as etapas de recuperação, o que afeta a função cardiovascular", explicou o cardiologista Valeriy Klimov ao Pravda. Ru.

Quanto maior a dose de etanol, maior a fragmentação da estrutura do sono. Embora quantidades significativas de bebida possam causar um "apagão" rápido, a consequência é acordar com sensação de peso na cabeça e dificuldade de concentração.

O efeito rebote: o despertar precoce

À medida que a concentração de álcool no sangue cai, o relaxamento é substituído por excitação. A metabolização do etanol gera acetaldeído, uma toxina que ativa o sistema nervoso simpático. Esse processo libera adrenalina e cortisol, elevando a frequência cardíaca e despertando o cérebro prematuramente. É por isso que é comum acordar entre 4h e 5h da manhã após consumir bebidas alcoólicas.

"Essa reação química impede a fase de relaxamento profundo. Em vez de um despertar gradual, os subprodutos do álcool provocam um pico de estresse, reduzindo as capacidades cognitivas no dia seguinte", afirmou a terapeuta Anna Kuznetsova ao Pravda. Ru.

Grupos de risco e combinações perigosas

O álcool é especialmente arriscado para quem tem apneia obstrutiva do sono. A substância relaxa os músculos da garganta, favorece a queda dos tecidos moles e pode interromper a respiração. O ronco aumenta e os episódios de hipóxia (falta de oxigênio) tornam-se mais frequentes e longos, sobrecarregando o miocárdio.

A mistura de bebidas alcoólicas com sedativos ou hipnóticos é contraindicada. Essa combinação potencializa a depressão do sistema nervoso central e pode levar à parada respiratória durante o sono, pois os centros nervosos param de enviar comandos aos músculos respiratórios.

A armadilha da dependência

Tentar tratar a insônia com álcool leva à dependência. O cérebro se adapta ao estímulo externo e perde a capacidade de iniciar o sono autonomamente. Com o tempo, a dose precisa ser aumentada para obter o mesmo efeito, o que agrava a toxicidade nos órgãos. Médicos recomendam que a dificuldade para dormir seja tratada com neurologistas ou somnologistas.

"Usar substâncias psicoativas para ajustar o sono compromete a saúde mental. O risco do álcool ou de vapes não está apenas na química, mas na criação de um ritual de autodestruição", alertou o narcologista Ilya Voronov ao Pravda. Ru.

Mito Fato Médico Ajuda a dormir melhor Prejudica a fase REM, impedindo o descanso cerebral. Proporciona uma noite tranquila Causa liberação de adrenalina ao amanhecer, fragmentando o sono. É seguro como sonífero Gera dependência rápida e exige aumento da dose. Reduz o estresse pré-sono O acetaldeído (produto da degradação) é tóxico ao sistema nervoso.

Perguntas frequentes

Uma pequena dose de álcool ajuda a pegar no sono mais rápido?

Sim, o efeito sedativo pode acelerar o início do sono, mas a qualidade do descanso é baixa. Esse sono não é fisiologicamente saudável.

Por que acordamos no meio da noite após beber?

Devido ao metabolismo do etanol. Quando os níveis sanguíneos caem, o sistema nervoso simpático é ativado, resultando em sono superficial, sede e taquicardia.

Qual o risco de combinar álcool e ronco?

O risco é alto. O relaxamento muscular da garganta pode provocar apneias prolongadas e queda brusca de oxigênio no sangue.

Posso tomar soníferos se já consumi álcool?

Não. É uma combinação perigosa que pode levar ao coma ou à depressão letal do centro respiratório no cérebro.