Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Como escolher o nome do cão: sons curtos e consoantes fortes aceleram a resposta, dizem especialistas
Mexilhões que surpreendem no ar: crosta de queijo sela suculência intacta
Estilo Pammy: volume e movimento com coque alto e mechas desalinhadas
Turismo em Portugal: CTP defende foco no valor em vez do volume de visitantes
Morcegos escondem segredo há milhões de anos: origem europeia reescreve a história dos voadores
Alissosum: a escolha da variedade e a drenagem do solo definem a floração
África Ocidental e Central certificam 37 especialistas para combate à pirataria e pesca ilegal
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Defender britânico surpreende: V8 de 5 litros redefine o clássico off-road

Álcool acelera o início do sono, mas reduz a fase REM e prejudica a recuperação cerebral

Saúde

O uso de álcool para combater a insônia cria uma falsa sensação de relaxamento. Embora a substância possa acelerar a indução do sono, o etanol altera a arquitetura do descanso, impedindo que o corpo se recupere plenamente. O resultado é a queda da qualidade do sono, que se manifesta no dia seguinte como fadiga e redução da capacidade cognitiva.

Аллергия на алкоголь
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Аллергия на алкоголь

Por que o álcool prejudica o descanso

O álcool atua no sistema nervoso central intensificando a inibição, o que provoca sonolência. No entanto, esse estado diverge do sono fisiológico. O ciclo natural divide-se em fase lenta, focada na regeneração física, e fase rápida (REM), essencial para a saúde mental. Sob efeito do álcool, a fase REM começa mais tarde e tem sua duração reduzida, dificultando o processamento de pensamentos e emoções pelo cérebro.

"Muitos acreditam que o álcool combate o cansaço, mas ele apenas mascara as consequências da privação de sono, tornando o descanso superficial. O organismo não completa as etapas de recuperação, o que afeta a função cardiovascular", explicou o cardiologista Valeriy Klimov ao Pravda. Ru.

Quanto maior a dose de etanol, maior a fragmentação da estrutura do sono. Embora quantidades significativas de bebida possam causar um "apagão" rápido, a consequência é acordar com sensação de peso na cabeça e dificuldade de concentração.

O efeito rebote: o despertar precoce

À medida que a concentração de álcool no sangue cai, o relaxamento é substituído por excitação. A metabolização do etanol gera acetaldeído, uma toxina que ativa o sistema nervoso simpático. Esse processo libera adrenalina e cortisol, elevando a frequência cardíaca e despertando o cérebro prematuramente. É por isso que é comum acordar entre 4h e 5h da manhã após consumir bebidas alcoólicas.

"Essa reação química impede a fase de relaxamento profundo. Em vez de um despertar gradual, os subprodutos do álcool provocam um pico de estresse, reduzindo as capacidades cognitivas no dia seguinte", afirmou a terapeuta Anna Kuznetsova ao Pravda. Ru.

Grupos de risco e combinações perigosas

O álcool é especialmente arriscado para quem tem apneia obstrutiva do sono. A substância relaxa os músculos da garganta, favorece a queda dos tecidos moles e pode interromper a respiração. O ronco aumenta e os episódios de hipóxia (falta de oxigênio) tornam-se mais frequentes e longos, sobrecarregando o miocárdio.

A mistura de bebidas alcoólicas com sedativos ou hipnóticos é contraindicada. Essa combinação potencializa a depressão do sistema nervoso central e pode levar à parada respiratória durante o sono, pois os centros nervosos param de enviar comandos aos músculos respiratórios.

A armadilha da dependência

Tentar tratar a insônia com álcool leva à dependência. O cérebro se adapta ao estímulo externo e perde a capacidade de iniciar o sono autonomamente. Com o tempo, a dose precisa ser aumentada para obter o mesmo efeito, o que agrava a toxicidade nos órgãos. Médicos recomendam que a dificuldade para dormir seja tratada com neurologistas ou somnologistas.

"Usar substâncias psicoativas para ajustar o sono compromete a saúde mental. O risco do álcool ou de vapes não está apenas na química, mas na criação de um ritual de autodestruição", alertou o narcologista Ilya Voronov ao Pravda. Ru.

Mito Fato Médico
Ajuda a dormir melhor Prejudica a fase REM, impedindo o descanso cerebral.
Proporciona uma noite tranquila Causa liberação de adrenalina ao amanhecer, fragmentando o sono.
É seguro como sonífero Gera dependência rápida e exige aumento da dose.
Reduz o estresse pré-sono O acetaldeído (produto da degradação) é tóxico ao sistema nervoso.

Perguntas frequentes

Uma pequena dose de álcool ajuda a pegar no sono mais rápido?
Sim, o efeito sedativo pode acelerar o início do sono, mas a qualidade do descanso é baixa. Esse sono não é fisiologicamente saudável.

Por que acordamos no meio da noite após beber?
Devido ao metabolismo do etanol. Quando os níveis sanguíneos caem, o sistema nervoso simpático é ativado, resultando em sono superficial, sede e taquicardia.

Qual o risco de combinar álcool e ronco?
O risco é alto. O relaxamento muscular da garganta pode provocar apneias prolongadas e queda brusca de oxigênio no sangue.

Posso tomar soníferos se já consumi álcool?
Não. É uma combinação perigosa que pode levar ao coma ou à depressão letal do centro respiratório no cérebro.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Mulher
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Botas de amarrar retornam no outono 2026: a troca do oversize por linhas arquitetônicas
Mulher
Botas de amarrar retornam no outono 2026: a troca do oversize por linhas arquitetônicas
A forma da Terra está mudando: polos sobem enquanto o equador cede
Ciência
A forma da Terra está mudando: polos sobem enquanto o equador cede
Mais populares
Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial

Da verticalidade das correntes ao brilho da pérola em jeans e tricôs: a influência do material e do diâmetro na percepção do pescoço e da mandíbula.

Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Abrigo multifuncional para gatos une design de móveis de jardim e refúgio animal
Renault 8 Gordini Concept: a transição do coupé clássico para a propulsão elétrica
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Botas de amarrar retornam no outono 2026: a troca do oversize por linhas arquitetônicas
Espanha aumenta tempo de contribuição para aposentadoria integral a partir de 2027
Garrafas PET viram painéis para estufas rurais e substituem filmes plásticos
Garrafas PET viram painéis para estufas rurais e substituem filmes plásticos
últimos materiais
Álcool acelera o início do sono, mas reduz a fase REM e prejudica a recuperação cerebral
Como escolher o nome do cão: sons curtos e consoantes fortes aceleram a resposta, dizem especialistas
Mexilhões que surpreendem no ar: crosta de queijo sela suculência intacta
Estilo Pammy: volume e movimento com coque alto e mechas desalinhadas
Turismo em Portugal: CTP defende foco no valor em vez do volume de visitantes
Morcegos escondem segredo há milhões de anos: origem europeia reescreve a história dos voadores
Alissosum: a escolha da variedade e a drenagem do solo definem a floração
África Ocidental e Central certificam 37 especialistas para combate à pirataria e pesca ilegal
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Defender britânico surpreende: V8 de 5 litros redefine o clássico off-road
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.