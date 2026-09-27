Risco de distúrbios gastrointestinais é 48% maior em pessoas com TDAH

Pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) apresentam uma probabilidade maior de desenvolver distúrbios crônicos no sistema digestivo. Uma revisão sistemática de dados médicos de mais de 1,9 milhão de pessoas revelou que o risco de enfrentar sintomas gastrointestinais funcionais é, em média, 48% superior em pacientes com esse transtorno neuropsiquiátrico.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Умственное переутомление и тяга к еде

Sintomas gastrointestinais identificados

Após a análise de mais de 9 mil registros médicos e 23 estudos científicos, pesquisadores observaram que o diagnóstico de TDAH eleva a chance de diversas patologias digestivas. Entre as ocorrências mais comuns estão a síndrome do intestino irritável, dores abdominais crônicas, diarreia, indigestão persistente, constipação e encoprese.

Esses distúrbios são classificados como funcionais: eles alteram o funcionamento dos órgãos, mas não provocam mudanças estruturais nos tecidos que possam ser detectadas por exames de imagem, como ultrassom ou gastroscopia.

A intensidade dos riscos varia conforme o sintoma. Enquanto a vulnerabilidade geral a falhas gastrointestinais sobe quase metade, a propensão à constipação crônica é quase duas vezes maior. O marcador mais expressivo é a encoprese (incontinência fecal involuntária), cuja probabilidade excede em mais de quatro vezes os índices normais.

"Os dados mostram que o estado somático desses pacientes exige uma abordagem abrangente. Quando uma criança ou adulto sofre de incontinência ou dores constantes, isso intensifica a ansiedade e prejudica a adaptação social", afirmou a médica generalista Elena Morozova.

Fatores comportamentais e sensibilidade

Embora não haja uma relação de causa e efeito direta declarada, os cientistas apontam alguns mecanismos de influência. O primeiro é comportamental: a desregulação emocional e a sensibilidade ao estresse típicas do TDAH podem afetar a sensibilidade visceral das paredes intestinais, provocando espasmos funcionais.

Há também a questão da rotina alimentar. Pacientes com TDAH tendem a pular refeições e depois compensar com episódios de compulsão, o que gera inchaço, flatulência e indigestão. Além disso, a hipersensibilidade sensorial a cheiros, sabores ou texturas pode levar a uma dieta excessivamente restritiva, pobre em fibras naturais e vegetais, o que retarda o peristaltismo intestinal.

Interocepção e efeito de medicamentos

Outro ponto relevante é a falha na interocepção — a capacidade do cérebro de ler e interpretar sinais internos dos órgãos. A dificuldade em perceber a necessidade de evacuar faz com que o paciente ignore os impulsos naturais, resultando em acúmulo de massa fecal, distensão do reto e, consequentemente, constipação grave ou perda do controle do esfíncter.

"A falha na percepção dos sinais do próprio corpo é um problema neurológico clássico no TDAH. O cérebro filtra os sinais dos receptores gastrointestinais como secundários, até que a situação atinja um ponto crítico", explicou o neurologista Artem Sinitsyn.

O tratamento medicamentoso também interfere. Estimulantes do sistema nervoso central, como o metilfenidato, podem causar redução do apetite, náuseas e dores espásticas no epigástrio. Somado a isso, a possível alteração no sono causada por esses fármacos prejudica a motilidade gastrointestinal.

O eixo intestino-cérebro e o microbioma

Biologicamente, a relação está ligada ao eixo intestino-cérebro. Estudos indicam que a composição do microbioma intestinal de adultos com TDAH difere significativamente da de pessoas neurotípicas.

O desequilíbrio da flora intestinal correlaciona-se com reações inflamatórias e alterações na síntese de neurotransmissores, como serotonina e dopamina, que coordenam a comunicação entre o sistema nervoso entérico e o cérebro.

"A disbiose intestinal afeta a produção de precursores de neurotransmissores. O desequilíbrio bacteriano pode intensificar os sinais de hiperatividade devido a mudanças na permeabilidade da barreira intestinal e inflamação sistêmica", observou o gastroenterologista Sergey Danilov.

Fator no TDAH Impacto Gastrointestinal Desregulação emocional e estresse Aumento da sensibilidade visceral, dores abdominais Alimentação caótica e seletiva Deficiência de fibras, espasmos, flatulência, indigestão Falha na interocepção Ignorar impulsos, constipação grave e encoprese Uso de estimulantes Supressão do apetite, náuseas, espasmos gástricos Alteração do microbioma Falha na comunicação eixo intestino-cérebro, inflamação

Perguntas Frequentes

Qual a magnitude do risco gastrointestinal no TDAH?

A probabilidade de distúrbios funcionais é 48% maior. A chance de constipação crônica quase dobra, e a de encoprese aumenta mais de quatro vezes.

Por que a constipação e a incontinência são comuns?

Principalmente devido a falhas na interocepção. O paciente não percebe a tempo os sinais de necessidade de evacuar, levando ao acúmulo de fezes ou à perda de controle muscular.

Medicamentos para hiperatividade afetam o estômago?

Sim, estimulantes podem causar náuseas, dores abdominais e redução acentuada do apetite, desregulando a rotina alimentar.

Como a dieta influencia esses sintomas?

A sensibilidade sensorial a texturas e cheiros leva a dietas monótonas e pobres em fibras. Isso, aliado a pular refeições, favorece o inchaço e a constipação.