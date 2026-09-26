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Ministério da Saúde intensifica busca por apostadores após proibição federal de jogos pela internet

Saúde

O governo federal proibiu as apostas on-line nesta sexta-feira (25). Como resposta imediata, o Ministério da Saúde vai intensificar a busca ativa por apostadores contumazes para oferecer tratamento psicológico e acompanhamento médico.

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A estratégia de rastreamento de pessoas com comportamento de jogo problemático já funciona desde dezembro de 2025. O processo baseia-se no cruzamento de dados enviados pelos ministérios da Fazenda, da Segurança e pela Receita Federal. Segundo o ministro Alexandre Padilha, as informações ficam armazenadas no Nuvem Brasil, ambiente que segue a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e normas de ética médica.

O acesso ao suporte será feito via teleatendimento e pela plataforma Meu SUS Digital. O público-alvo inclui tanto os apostadores que enfrentam crises com a nova proibição quanto seus familiares.

Apesar do anúncio, o governo ainda não definiu o fluxo exato de agendamentos nem os prazos para o início dos atendimentos em massa.

A urgência da medida é sustentada por dados do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS). O levantamento aponta que o custo social das apostas chega a R$ 38,8 bilhões anuais. Desse valor, R$ 17 bilhões estão ligados a mortes por suicídio decorrentes do vício em jogos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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