Gene MAL é identificado como responsável por antígeno raro que causa reações em transfusões

Pesquisadores da Universidade de Bristol identificaram o gene MAL como o responsável pela presença do antígeno AnWj na superfície dos glóbulos vermelhos. A descoberta resolve um enigma biológico aberto desde 1972 e impacta a segurança de transfusões sanguíneas para um grupo restrito de pacientes.
O antígeno AnWj está presente em mais de 99,9% da população mundial, não influenciando a saúde geral. O risco surge apenas para a pequena parcela de pessoas que não possuem esse marcador. Se um indivíduo sem o AnWj desenvolver anticorpos contra ele e receber sangue de um doador comum, o sistema imunológico atacará as células doadas, podendo causar reações hemolíticas graves.
A identificação do gene foi complexa devido à raridade da condição. Utilizando o sequenciamento total do exoma, os cientistas analisaram as regiões do DNA que codificam proteínas e detectaram que pessoas com esse tipo sanguíneo raro apresentam uma deleção em ambas as cópias do gene MAL.
Para validar a descoberta, a equipe inseriu o gene MAL funcional em células de laboratório. As células passaram a reagir aos anticorpos AnWj, confirmando que a proteína Mal é a portadora do antígeno.
O sistema MAL foi oficialmente classificado como o 47º sistema de grupos sanguíneos (ISBT 047). Na prática, isso permite a criação de testes genéticos para localizar doadores e pacientes compatíveis por meio da genotipagem, substituindo a busca quase impossível por doadores sem o marcador em populações gerais.
A pesquisa também permite diferenciar a causa da ausência do antígeno:
Essa distinção é clinicamente relevante. Em um caso registrado, um paciente de 75 anos com anemia recebeu sangue incompatível sem apresentar reação; o teste genético revelou que seu gene MAL estava intacto, indicando que a condição não era congênita. Em outro cenário, um paciente com linfoma que apresentou destruição sanguínea após transfusão foi tratado com sutimlimabe, fármaco que bloqueia parte da resposta imune.
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