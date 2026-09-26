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Gene MAL é identificado como responsável por antígeno raro que causa reações em transfusões

Saúde

Pesquisadores da Universidade de Bristol identificaram o gene MAL como o responsável pela presença do antígeno AnWj na superfície dos glóbulos vermelhos. A descoberta resolve um enigma biológico aberto desde 1972 e impacta a segurança de transfusões sanguíneas para um grupo restrito de pacientes.

Анализ крови на стекле
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Анализ крови на стекле

O antígeno AnWj está presente em mais de 99,9% da população mundial, não influenciando a saúde geral. O risco surge apenas para a pequena parcela de pessoas que não possuem esse marcador. Se um indivíduo sem o AnWj desenvolver anticorpos contra ele e receber sangue de um doador comum, o sistema imunológico atacará as células doadas, podendo causar reações hemolíticas graves.

A identificação do gene foi complexa devido à raridade da condição. Utilizando o sequenciamento total do exoma, os cientistas analisaram as regiões do DNA que codificam proteínas e detectaram que pessoas com esse tipo sanguíneo raro apresentam uma deleção em ambas as cópias do gene MAL.

Para validar a descoberta, a equipe inseriu o gene MAL funcional em células de laboratório. As células passaram a reagir aos anticorpos AnWj, confirmando que a proteína Mal é a portadora do antígeno.

O sistema MAL foi oficialmente classificado como o 47º sistema de grupos sanguíneos (ISBT 047). Na prática, isso permite a criação de testes genéticos para localizar doadores e pacientes compatíveis por meio da genotipagem, substituindo a busca quase impossível por doadores sem o marcador em populações gerais.

A pesquisa também permite diferenciar a causa da ausência do antígeno:

  • Hereditária: quando a pessoa nasce sem o antígeno devido à mutação no gene MAL.
  • Adquirida: quando o antígeno desaparece ao longo da vida em decorrência de doenças hematológicas ou oncológicas.

Essa distinção é clinicamente relevante. Em um caso registrado, um paciente de 75 anos com anemia recebeu sangue incompatível sem apresentar reação; o teste genético revelou que seu gene MAL estava intacto, indicando que a condição não era congênita. Em outro cenário, um paciente com linfoma que apresentou destruição sanguínea após transfusão foi tratado com sutimlimabe, fármaco que bloqueia parte da resposta imune.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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