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Trutakna reduz em 30% o risco de morte ou falência renal em pacientes com nefropatia por IgA

Saúde

O medicamento Trutakna, desenvolvido pela Vera, reduziu em 30% o risco de morte ou falência renal total em pacientes com nefropatia por IgA, quando comparado à terapia padrão. Os dados foram divulgados após a conclusão da fase 3 dos ensaios clínicos, batizados de TITAN.

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Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
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A nefropatia por IgA é uma condição crônica caracterizada pelo acúmulo de imunoglobulina A nos rins. Esse processo gera uma inflamação que destrói os tecidos renais e, sem intervenção, evolui para a insuficiência renal terminal, exigindo diálise ou transplante.

O Trutakna é administrado via oral e atua suprimindo a reação excessiva do sistema imunológico que danifica os rins. O estudo TITAN acompanhou, durante 72 semanas, pacientes com graus moderado e grave da doença.

Os resultados indicam que a perda da função renal foi significativamente mais lenta no grupo que utilizou o medicamento do que no grupo placebo. O índice principal foi a redução de 30% no risco de óbito ou insuficiência renal em relação aos pacientes que mantiveram apenas o tratamento convencional.

Robert Kim, CEO da Vera, afirmou que os resultados são animadores e espera que a droga se torne o padrão de terapia para o diagnóstico. A empresa planeja submeter a documentação para a aprovação total do FDA no quarto trimestre.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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