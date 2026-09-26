Hemoglobina normal não exclui síndrome das pernas inquietas se a ferritina estiver baixa

Sensações de formigamento, queimação ou a impressão de "formigas caminhando" pelas pernas costumam ser ignoradas ou atribuídas ao cansaço físico. No entanto, esse desconforto, que intensifica-se ao deitar e força a pessoa a movimentar as pernas continuamente, pode indicar a síndrome das pernas inquietas (SPI), uma patologia neurológica.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Судорога в ноге

Como identificar a síndrome das pernas inquietas

O principal sinal é o desejo irresistível de mover as pernas, que ocorre apenas em repouso. Ao contrário da fadiga muscular pós-treino, onde o corpo relaxa ao deitar, na SPI sentar ou deitar desencadeia sensações de pressão ou queimação. Caminhar, movimentar-se ou massagear a região traz um alívio temporário, mas os sintomas retornam assim que a pessoa para.

O diagnóstico baseia-se em quatro pontos clínicos: a necessidade urgente de mover as pernas; o surgimento ou agravamento dos sintomas durante o descanso; a melhora rápida ao iniciar a atividade física e a piora acentuada no período noturno.

"A síndrome é traiçoeira porque os sintomas aumentam justamente na fase de adormecimento, prejudicando a estrutura do sono. Muitos pacientes passam anos tratando veias ou articulações, enquanto a causa real está nas estruturas reguladoras do cérebro", explica o neurologista Artem Sinitsyn.

O papel do ferro e a armadilha do hemoglobina

A causa do problema costuma ser uma falha no metabolismo do ferro dentro do sistema nervoso central. Um exame de sangue comum pode mostrar níveis normais de hemoglobina, o que pode confundir o paciente e o médico. Contudo, as reservas de ferro nos tecidos podem estar exauridas.

O ferro regula a produção e o transporte de dopamina, neurotransmissor que controla a atividade motora e o tônus muscular. Assim, a deficiência tecidual afeta as terminações nervosas antes mesmo de surgir a anemia clássica.

Para detectar essa falha oculta, médicos solicitam exames mais amplos: hemograma completo, ferro sérico, transferrina e a capacidade total de ligação do ferro. Também são verificados os níveis de vitamina B12, folatos, glicose e marcadores renais. A queda da ferritina para menos de 30 mcg/L é a base para iniciar a terapia de reposição de ferro, mesmo que a hemoglobina esteja nos níveis de referência.

"Controlar apenas a hemoglobina não reflete a saturação real dos depósitos de ferro. A avaliação da ferritina deve ser etapa obrigatória para quem sofre de distúrbios do sono e desconforto nas pernas", afirma a terapeuta Anna Kuznetsova.

Fatores de risco e efeitos colaterais medicamentosos

A síndrome pode ser primária (genética) ou secundária. Fatores como diabetes, insuficiência renal crônica, polineuropatia periférica e a gravidez podem provocar o quadro. Pacientes que usam medicamentos que interferem no metabolismo da dopamina também correm maior risco.

Existe um fenômeno chamado augmentação: a piora paradoxal do estado do paciente após o uso prolongado de agonistas dopaminérgicos. O remédio, que deveria suprimir os espasmos, faz com que os sintomas apareçam mais cedo, com maior intensidade e se espalhem para o tronco e braços.

"A augmentação exige a revisão imediata da estratégia terapêutica. Alterar a dosagem por conta própria é perigoso para a estabilidade do sistema nervoso central", alerta o farmacologista clínico Alexey Ryabtsev.

Manejo e sinais de alerta

Em crianças, o diagnóstico é complexo porque elas não conseguem descrever as sensações, manifestando-se através de irritabilidade, pedidos de massagem nos pés ou agitação excessiva antes de dormir.

Para casos leves, a mudança de hábitos é fundamental: regular o horário de sono, evitar álcool e estimulantes à tarde, tomar banhos mornos e praticar alongamentos das panturrilhas para reduzir a intensidade das crises noturnas.

É necessário procurar um médico se as crises ocorrerem várias vezes por semana e prejudicarem o sono. A polissonografia é indicada em casos de sintomas vagos ou suspeita de apneia. O uso indiscriminado de suplementos, como o magnésio, não é recomendado, pois não há prova científica de que ele trate a fisiopatologia da SPI.

Atenção: Se o desconforto vier acompanhado de fraqueza muscular súbita, perda de coordenação, inchaços locais, vermelhidão na pele ou dor aguda, a consulta médica deve ser imediata. Esses sinais podem indicar problemas vasculares ou radiculares graves.

Critério Característica na SPI Efeito do repouso Sintomas surgem ou pioram ao sentar ou deitar Reação ao movimento Alívio parcial ou total ao caminhar e alongar Ritmo diário Piora acentuada à noite e na primeira metade da madrugada Reservas de ferro Queda da ferritina (abaixo de 30 mcg/L) com hemoglobina normal