Hemoglobina normal não exclui síndrome das pernas inquietas se a ferritina estiver baixa

Sensações de formigamento, queimação ou a impressão de "formigas caminhando" pelas pernas costumam ser ignoradas ou atribuídas ao cansaço físico. No entanto, esse desconforto, que intensifica-se ao deitar e força a pessoa a movimentar as pernas continuamente, pode indicar a síndrome das pernas inquietas (SPI), uma patologia neurológica.
O principal sinal é o desejo irresistível de mover as pernas, que ocorre apenas em repouso. Ao contrário da fadiga muscular pós-treino, onde o corpo relaxa ao deitar, na SPI sentar ou deitar desencadeia sensações de pressão ou queimação. Caminhar, movimentar-se ou massagear a região traz um alívio temporário, mas os sintomas retornam assim que a pessoa para.
O diagnóstico baseia-se em quatro pontos clínicos: a necessidade urgente de mover as pernas; o surgimento ou agravamento dos sintomas durante o descanso; a melhora rápida ao iniciar a atividade física e a piora acentuada no período noturno.
"A síndrome é traiçoeira porque os sintomas aumentam justamente na fase de adormecimento, prejudicando a estrutura do sono. Muitos pacientes passam anos tratando veias ou articulações, enquanto a causa real está nas estruturas reguladoras do cérebro", explica o neurologista Artem Sinitsyn.
A causa do problema costuma ser uma falha no metabolismo do ferro dentro do sistema nervoso central. Um exame de sangue comum pode mostrar níveis normais de hemoglobina, o que pode confundir o paciente e o médico. Contudo, as reservas de ferro nos tecidos podem estar exauridas.
O ferro regula a produção e o transporte de dopamina, neurotransmissor que controla a atividade motora e o tônus muscular. Assim, a deficiência tecidual afeta as terminações nervosas antes mesmo de surgir a anemia clássica.
Para detectar essa falha oculta, médicos solicitam exames mais amplos: hemograma completo, ferro sérico, transferrina e a capacidade total de ligação do ferro. Também são verificados os níveis de vitamina B12, folatos, glicose e marcadores renais. A queda da ferritina para menos de 30 mcg/L é a base para iniciar a terapia de reposição de ferro, mesmo que a hemoglobina esteja nos níveis de referência.
"Controlar apenas a hemoglobina não reflete a saturação real dos depósitos de ferro. A avaliação da ferritina deve ser etapa obrigatória para quem sofre de distúrbios do sono e desconforto nas pernas", afirma a terapeuta Anna Kuznetsova.
A síndrome pode ser primária (genética) ou secundária. Fatores como diabetes, insuficiência renal crônica, polineuropatia periférica e a gravidez podem provocar o quadro. Pacientes que usam medicamentos que interferem no metabolismo da dopamina também correm maior risco.
Existe um fenômeno chamado augmentação: a piora paradoxal do estado do paciente após o uso prolongado de agonistas dopaminérgicos. O remédio, que deveria suprimir os espasmos, faz com que os sintomas apareçam mais cedo, com maior intensidade e se espalhem para o tronco e braços.
"A augmentação exige a revisão imediata da estratégia terapêutica. Alterar a dosagem por conta própria é perigoso para a estabilidade do sistema nervoso central", alerta o farmacologista clínico Alexey Ryabtsev.
Em crianças, o diagnóstico é complexo porque elas não conseguem descrever as sensações, manifestando-se através de irritabilidade, pedidos de massagem nos pés ou agitação excessiva antes de dormir.
Para casos leves, a mudança de hábitos é fundamental: regular o horário de sono, evitar álcool e estimulantes à tarde, tomar banhos mornos e praticar alongamentos das panturrilhas para reduzir a intensidade das crises noturnas.
É necessário procurar um médico se as crises ocorrerem várias vezes por semana e prejudicarem o sono. A polissonografia é indicada em casos de sintomas vagos ou suspeita de apneia. O uso indiscriminado de suplementos, como o magnésio, não é recomendado, pois não há prova científica de que ele trate a fisiopatologia da SPI.
Atenção: Se o desconforto vier acompanhado de fraqueza muscular súbita, perda de coordenação, inchaços locais, vermelhidão na pele ou dor aguda, a consulta médica deve ser imediata. Esses sinais podem indicar problemas vasculares ou radiculares graves.
|Critério
|Característica na SPI
|Efeito do repouso
|Sintomas surgem ou pioram ao sentar ou deitar
|Reação ao movimento
|Alívio parcial ou total ao caminhar e alongar
|Ritmo diário
|Piora acentuada à noite e na primeira metade da madrugada
|Reservas de ferro
|Queda da ferritina (abaixo de 30 mcg/L) com hemoglobina normal
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