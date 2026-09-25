Reguladores dos EUA e Europa definem datas para decisão sobre novo medicamento contra MOGAD

O satralizumabe (nome comercial Enspryng) busca aprovação regulatória para o tratamento da doença do espectro MOG (MOGAD), uma condição rara onde o sistema imunológico ataca os nervos ópticos, o cérebro e a medula espinhal. Se aprovado, será o primeiro medicamento no mundo indicado especificamente para essa patologia.

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O pedido de registro baseia-se nos dados do estudo METEOROID. Após 48 semanas, 87% dos pacientes que utilizaram o fármaco não apresentaram recaídas, comparado a 67% no grupo que recebeu placebo. Os pesquisadores também observaram a redução da frequência de exacerbações e a diminuição de novas lesões em exames de ressonância magnética.

O processo de análise segue em dois órgãos reguladores. Nos Estados Unidos, o FDA deve dar a resposta até 10 de janeiro de 2027. Na Europa, a EMA prevê o veredito para o terceiro trimestre de 2027.

O satralizumabe é um anticorpo monoclonal que bloqueia os receptores da interleucina-6, proteína responsável por disparar processos inflamatórios.

O medicamento já está registrado em 90 países, incluindo Estados Unidos e Rússia, porém para outra indicação: a neuromielite óptica (NMO) com anticorpos anti-aquaporina-4.

A MOGAD é classificada como rara, com a prevalência estimada entre 0,5 e 3,4 casos para cada 100 mil pessoas.