Hormônios para menopausa via oral elevam risco de trombose em comparação à via transdérmica

A forma como os hormônios são administrados para aliviar sintomas da menopausa influencia o risco de complicações vasculares. Um estudo dinamarquês publicado no periódico The BMJ analisou dados de mulheres entre 50 e 69 anos, coletados entre 2003 e 2021, para comparar a segurança de diferentes vias de terapia.

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A pesquisa dividiu as participantes entre quem utilizava hormônios por via oral (comprimidos) e por via transdérmica (adesivos, géis e sprays).

Terapia oral

O uso de comprimidos mostrou um aumento constante no risco de tromboembolismo venoso (trombos nas pernas e pulmões). A estatística indica que, a cada 1.055 mulheres que utilizam essa via por um ano, ocorre um caso adicional de trombose. Nesse cenário, a dosagem e o tempo de uso não alteraram a tendência de crescimento do risco.

Terapia transdérmica

Os métodos de absorção pela pele não demonstraram aumento geral no risco de tromboses, independentemente da dose aplicada ou do esquema de tratamento.

Infarto e AVC

Para eventos cardiovasculares graves, o padrão foi diferente do observado na trombose venosa. O risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC) elevou-se apenas em mulheres que utilizaram doses altas de estradiol (acima de 1 mg por dia) por mais de um ano. O risco cresceu proporcionalmente ao tempo de exposição a essas doses.

Como referência, o grupo que não utilizou terapia hormonal apresentou as seguintes taxas base: 15,8 casos de tromboembolia, 20,3 AVCs e 13 ataques cardíacos para cada 10.000 pessoas-ano.

Os autores ressaltam que se trata de um estudo observacional, o que significa que ele identifica a associação entre o medicamento e a condição, mas não estabelece uma relação de causa e efeito definitiva. Os resultados refletem a população dinamarquesa e podem variar em outros grupos étnicos. Além disso, a análise não incluiu variáveis como tabagismo e índice de massa corporal (IMC).