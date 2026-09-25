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300 pessoas retidas em hospitais psiquiátricos em Portugal por falta de vagas na comunidade

Saúde

Cerca de 300 pessoas continuam retidas em hospitais psiquiátricos em Portugal. Não por falta de alta clínica, mas porque não existem respostas na comunidade ou nos cuidados continuados que permitam a sua saída. Este número expõe a lacuna entre a lei de desinstitucionalização e a realidade do terreno.

психическое заболевание
Photo: commons.wikimedia by Chitrapa at English Wikipedia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
психическое заболевание

Miguel Xavier, coordenador nacional das políticas de saúde mental, admite que a rede de cuidados continuados é insuficiente. Atualmente, existem apenas 590 vagas para todo o país. O coordenador não define o número exato de lugares necessários, mas reconhece que o modelo atual precisa de ser revisto para ter eficácia.

Um dos principais nós cegos do sistema são os doentes com necessidades complexas. São pessoas que já estabilizaram as crises em enfermarias de agudos, mas que não têm condições para regressar diretamente a casa. Estas pessoas precisariam de reabilitação intensiva durante um ou dois anos, porém, não existem estruturas em Portugal para este fim.

Para colmatar esta falha, o plano passa por criar unidades de reabilitação intensiva com capacidade para 16 pessoas. A prioridade seria abrir três centros — em Lisboa, Coimbra e Porto. Embora já existam contactos com especialistas de Londres e formação de equipas em Inglaterra, ainda não há data para a abertura destas unidades. O processo aguarda agora uma decisão do Governo.

O contexto desta análise coincide com a visita de peritos da Organização Mundial da Saúde (OMS) Europa. O objetivo é avaliar se a reforma da saúde mental, que mobilizou 88 milhões de euros do PRR para equipas comunitárias e requalificação de serviços, está a traduzir-se em resultados concretos para quem precisa de sair do hospital.

Miguel Xavier alerta que a procura por cuidados de saúde mental cresce a escala global. Para ele, a solução não passa por construir grandes edifícios, mas por garantir equipas formadas e métodos que funcionem na prática, e não apenas no papel.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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