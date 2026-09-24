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Novo fármaco chinês estende janela de tratamento do AVC de 6 para 48 horas, mostra estudo

Saúde

O prazo para iniciar o tratamento de pacientes com AVC na China pode saltar de seis para 48 horas. A mudança é possível graças ao fármaco Loberamisal, que amplia a janela de intervenção médica antes que as lesões cerebrais se tornem irreversíveis.

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O estudo, publicado no Journal of the American Medical Association, envolveu quase mil voluntários em 32 hospitais. Os dados mostram que o grupo tratado com Loberamisal teve chances de recuperação 13% maiores do que aqueles que receberam apenas a assistência médica convencional.

O medicamento foi desenvolvido por especialistas do Hospital Beijing Tiantan e da Universidade Médica da Capital. A substância atua protegendo as células cerebrais da degradação, beneficiando pacientes que não chegam ao hospital nas primeiras horas devido à demora no reconhecimento dos sintomas ou dificuldades de transporte.

Wang Yongjun, um dos pesquisadores, afirma que a alteração do limite temporal muda a abordagem terapêutica para o AVC. Caso o fármaco seja adotado em larga escala, mais pessoas poderão evitar a invalidez grave, incluindo aquelas que anteriormente eram consideradas casos perdidos por terem ultrapassado a chamada "hora de ouro".

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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