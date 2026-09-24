Biopsia necessária: punção simples falha em casos de suspeita real

Cansaço persistente que não melhora com o repouso, picos de temperatura e suores noturnos intensos são sinais de que o organismo enfrenta algum desequilíbrio. Esses sintomas podem vir acompanhados de sangramento nas gengivas, hematomas sem causa aparente e infecções frequentes e prolongadas.

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Essas manifestações não indicam necessariamente um câncer. Elas também aparecem em quadros de anemia grave, alterações destrutivas nos tecidos ou disfunções agudas da tireoide.

Os linfonodos, que reagem a processos inflamatórios, exigem atenção específica. Segundo o oncologista Sergei Ivanov, o aumento temporário de gânglios no pescoço ou nas axilas pode ser causado por cáries, angina ou arranhões de animais domésticos. O alerta para a busca por um especialista ocorre quando o linfonodo cresce continuamente por mais de um mês, torna-se rígido ou perde a mobilidade.

No diagnóstico de suspeitas de linfoma, a punção por agulha fina pode não ser suficiente. Em certos casos, é necessária a biópsia excisional, na qual o linfonodo é removido inteiramente para análise morfológica. O médico alerta que o atraso na investigação — quando o paciente espera que o sintoma desapareça sozinho ou tenta a automedicação com antibióticos — compromete a agilidade do diagnóstico.

O ultrassom, embora útil, limita-se a registrar a forma e o tamanho da estrutura, o que pode ser insuficiente para determinar a natureza da patologia.

Existe um risco direto em tentar tratar a região por conta própria. O oncologista Vladimir Kapustin alerta que compressas quentes, massagens ou qualquer procedimento térmico em linfonodos aumentados são proibidos. Tais práticas podem acelerar a progressão de um processo inflamatório ou tumoral oculto.