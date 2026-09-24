Alto consumo de conservantes industriais está associado a maior risco de hipertensão e infarto

Conservantes comuns em embutidos, queijos e laticínios estão associados a danos vasculares silenciosos, picos de pressão arterial e aceleração de patologias cardiológicas. Dados de um estudo francês indicam uma correlação estatística direta entre a alta concentração dessas substâncias na dieta e o risco de eventos vasculares graves.
A pesquisa monitorou a saúde de mais de 112 mil voluntários durante oito anos. Para evitar falhas de memória, os participantes relataram a cada seis meses a lista exata e a quantidade de alimentos consumidos em três dias, permitindo calcular a ingestão de aditivos industriais em miligramas.
Os resultados mostram que o grupo com maior consumo de conservantes apresentou um risco 29% maior de desenvolver hipertensão crônica (no caso de substâncias sem ação antioxidante) e 22% maior (para conservantes antioxidantes). Além disso, a incidência de infartos, angina e derrames subiu 16% nessa categoria. Embora o estudo seja observacional e não determine causalidade absoluta para cada caso, os autores destacam que as tendências são expressivas.
Os especialistas identificaram oito conservantes com maior correlação ao aumento da pressão arterial:
A presença do ácido ascórbico (vitamina C sintética) na lista surpreende, mas a explicação reside na forma isolada da molécula. Diferente da vitamina encontrada em frutas, a versão laboratorial em altas doses pode agir como pró-oxidante. Na presença de ferro livre no intestino e com a absorção rápida de alimentos ultraprocessados, a substância dispara reações oxidativas que lesionam o endotélio (camada interna dos vasos sanguíneos).
Outro mecanismo envolve o ácido cítrico (E330), que, ao interagir com emulsionantes industriais, desestabiliza a microbiota intestinal. Isso reduz a produção de butirato, um ácido graxo essencial para a proteção das mucosas. O resultado é o aumento da permeabilidade intestinal, permitindo que toxinas entrem na corrente sanguínea e gerem inflamação sistêmica, tornando as artérias mais rígidas e propensas a placas de aterosclerose.
O impacto também atinge o pâncreas, onde alguns aditivos prejudicam a função endócrina e a produção de insulina, contribuindo para a síndrome metabólica e hipertensão. O nitrito de sódio (E250) soma-se a isso ao bloquear as bombas de sódio-potássio nas células, o que provoca retenção de líquidos e eleva a pressão hidrostática nos vasos.
|Conservante / Índice E
|Impacto nos Vasos
|Nitrito de sódio (E250)
|Lesiona o endotélio e interfere na bomba sódio-potássio celular.
|Sorbato de potássio (E202)
|Prejudica a microbiota intestinal, estimulando inflamação sistêmica.
|Ácido ascórbico (E300)
|Em forma isolada, oxida as paredes das artérias.
|Ácido cítrico (E330)
|Reduz o butirato, aumentando a permeabilidade intestinal.
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