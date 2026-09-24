Alto consumo de conservantes industriais está associado a maior risco de hipertensão e infarto

Conservantes comuns em embutidos, queijos e laticínios estão associados a danos vasculares silenciosos, picos de pressão arterial e aceleração de patologias cardiológicas. Dados de um estudo francês indicam uma correlação estatística direta entre a alta concentração dessas substâncias na dieta e o risco de eventos vasculares graves.

Photo: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Овощные консервы

A pesquisa monitorou a saúde de mais de 112 mil voluntários durante oito anos. Para evitar falhas de memória, os participantes relataram a cada seis meses a lista exata e a quantidade de alimentos consumidos em três dias, permitindo calcular a ingestão de aditivos industriais em miligramas.

Os resultados mostram que o grupo com maior consumo de conservantes apresentou um risco 29% maior de desenvolver hipertensão crônica (no caso de substâncias sem ação antioxidante) e 22% maior (para conservantes antioxidantes). Além disso, a incidência de infartos, angina e derrames subiu 16% nessa categoria. Embora o estudo seja observacional e não determine causalidade absoluta para cada caso, os autores destacam que as tendências são expressivas.

Os especialistas identificaram oito conservantes com maior correlação ao aumento da pressão arterial:

Sorbato de potássio (E202): presente em queijos, iogurtes, molhos e doces.

presente em queijos, iogurtes, molhos e doces. Metabissulfito de potássio (E224): usado em frutas secas e frutos do mar.

usado em frutas secas e frutos do mar. Nitrito de sódio (E250): base de salsichas, presuntos e carnes processadas.

base de salsichas, presuntos e carnes processadas. Ácido ascórbico (E300) e Ascorbato de sódio (E301): comuns em ultraprocessados, cereais e refrigerantes.

comuns em ultraprocessados, cereais e refrigerantes. Eritorbato de sódio (E316), Ácido cítrico (E330) e Extratos de alecrim (E392): usados em maioneses, molhos e congelados.

A presença do ácido ascórbico (vitamina C sintética) na lista surpreende, mas a explicação reside na forma isolada da molécula. Diferente da vitamina encontrada em frutas, a versão laboratorial em altas doses pode agir como pró-oxidante. Na presença de ferro livre no intestino e com a absorção rápida de alimentos ultraprocessados, a substância dispara reações oxidativas que lesionam o endotélio (camada interna dos vasos sanguíneos).

Outro mecanismo envolve o ácido cítrico (E330), que, ao interagir com emulsionantes industriais, desestabiliza a microbiota intestinal. Isso reduz a produção de butirato, um ácido graxo essencial para a proteção das mucosas. O resultado é o aumento da permeabilidade intestinal, permitindo que toxinas entrem na corrente sanguínea e gerem inflamação sistêmica, tornando as artérias mais rígidas e propensas a placas de aterosclerose.

O impacto também atinge o pâncreas, onde alguns aditivos prejudicam a função endócrina e a produção de insulina, contribuindo para a síndrome metabólica e hipertensão. O nitrito de sódio (E250) soma-se a isso ao bloquear as bombas de sódio-potássio nas células, o que provoca retenção de líquidos e eleva a pressão hidrostática nos vasos.

Conservante / Índice E Impacto nos Vasos Nitrito de sódio (E250) Lesiona o endotélio e interfere na bomba sódio-potássio celular. Sorbato de potássio (E202) Prejudica a microbiota intestinal, estimulando inflamação sistêmica. Ácido ascórbico (E300) Em forma isolada, oxida as paredes das artérias. Ácido cítrico (E330) Reduz o butirato, aumentando a permeabilidade intestinal.