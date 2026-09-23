Ferida que não cicatriza em semanas pode ser sinal de câncer de pele

Muitas pessoas associam o câncer de pele apenas a mudanças na cor ou no formato de pintas. No entanto, o dermatologista Carlos Alberto Bruno alerta que um dos sinais mais comuns é uma pequena ferida que não cicatriza após semanas. Esse tipo de lesão pode formar uma crosta, cair e reaparecer no mesmo local, o que indica a necessidade de procurar um médico.
É comum que pequenos danos na pele sejam ignorados ou confundidos com arranhões e picadas de insetos. Segundo Carlos Alberto Bruno, a doença não se manifesta apenas em nevos (pintas). Um marcador importante é o defeito na epiderme que não fecha, podendo vir acompanhado de coceira, descamação leve ou sangramentos, mesmo após traumas mecânicos simples.
"Pacientes costumam subestimar pequenos defeitos na pele, atribuindo-os a traumas acidentais. Se você notar que a crosta em uma mesma área cai e cresce novamente por um longo período, é hora de ficar atento", afirmou o oncologista Vladimir Kapustin ao Pravda. Ru.
No início, o câncer de pele pode não apresentar alterações visíveis. Algumas pessoas relatam apenas queimação localizada ou desconforto, sem sinais externos. Essa característica torna o autoexame regular fundamental.
"A pele é o órgão mais acessível para inspeção, mas frequentemente a negligenciamos. Muitas neoplasias não causam dor no começo, portanto, qualquer 'espinha' que insista em não sumir é uma indicação direta para consulta médica", explicou a terapeuta Anna Kuznetsova ao Pravda. Ru.
Especialistas pontuam que a presença de sangramentos ou descamação persistente geralmente indica que o processo tumoral entrou em uma fase ativa. Aguardar a cura espontânea nesses casos atrasa o diagnóstico.
"Reagir rapidamente a mudanças no corpo permite detectar a doença em um estágio em que a correção é totalmente possível. Se uma área da pele se comporta de forma atípica, não tente mascará-la com cosméticos ou fazer autotratamento", acrescentou a médica generalista Elena Morozova ao Pravda. Ru.
|Sinal
|O que indica
|Ferida que não cicatriza
|Necessidade de avaliação especializada
|Sangramento periódico
|Possível desenvolvimento de processo patológico
|Coceira ou queimação
|Sinal de irritação dos tecidos
|Formação constante de crostas
|Interrupção dos processos de regeneração
O câncer de pele pode surgir sem a presença de pintas?
Sim. Tipos comuns, como o carcinoma basocelular, frequentemente surgem como pequenos nódulos ou úlceras que não cicatrizam, e não necessariamente como alterações em pintas preexistentes.
Qual o risco de ignorar uma ferida que não fecha?
A negligência permite que o tumor cresça e atinja camadas mais profundas dos tecidos, o que torna a recuperação posterior mais complexa.
O sangramento é um sintoma obrigatório?
Não. Nas fases iniciais, pode não haver sangue. O desconforto pode se limitar a coceira ou sensação de pele esticada em um ponto específico.
Devo me preocupar se uma ferida não cicatriza em poucos dias?
O alerta refere-se a lesões que permanecem na pele por semanas, sem tendência de cura, mesmo sem a presença de agentes externos que impeçam a cicatrização.
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