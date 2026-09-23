Ferida que não cicatriza em semanas pode ser sinal de câncer de pele

Muitas pessoas associam o câncer de pele apenas a mudanças na cor ou no formato de pintas. No entanto, o dermatologista Carlos Alberto Bruno alerta que um dos sinais mais comuns é uma pequena ferida que não cicatriza após semanas. Esse tipo de lesão pode formar uma crosta, cair e reaparecer no mesmo local, o que indica a necessidade de procurar um médico.

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É comum que pequenos danos na pele sejam ignorados ou confundidos com arranhões e picadas de insetos. Segundo Carlos Alberto Bruno, a doença não se manifesta apenas em nevos (pintas). Um marcador importante é o defeito na epiderme que não fecha, podendo vir acompanhado de coceira, descamação leve ou sangramentos, mesmo após traumas mecânicos simples.

"Pacientes costumam subestimar pequenos defeitos na pele, atribuindo-os a traumas acidentais. Se você notar que a crosta em uma mesma área cai e cresce novamente por um longo período, é hora de ficar atento", afirmou o oncologista Vladimir Kapustin ao Pravda. Ru.

No início, o câncer de pele pode não apresentar alterações visíveis. Algumas pessoas relatam apenas queimação localizada ou desconforto, sem sinais externos. Essa característica torna o autoexame regular fundamental.

"A pele é o órgão mais acessível para inspeção, mas frequentemente a negligenciamos. Muitas neoplasias não causam dor no começo, portanto, qualquer 'espinha' que insista em não sumir é uma indicação direta para consulta médica", explicou a terapeuta Anna Kuznetsova ao Pravda. Ru.

Especialistas pontuam que a presença de sangramentos ou descamação persistente geralmente indica que o processo tumoral entrou em uma fase ativa. Aguardar a cura espontânea nesses casos atrasa o diagnóstico.

"Reagir rapidamente a mudanças no corpo permite detectar a doença em um estágio em que a correção é totalmente possível. Se uma área da pele se comporta de forma atípica, não tente mascará-la com cosméticos ou fazer autotratamento", acrescentou a médica generalista Elena Morozova ao Pravda. Ru.

Sinal O que indica Ferida que não cicatriza Necessidade de avaliação especializada Sangramento periódico Possível desenvolvimento de processo patológico Coceira ou queimação Sinal de irritação dos tecidos Formação constante de crostas Interrupção dos processos de regeneração

Perguntas frequentes

O câncer de pele pode surgir sem a presença de pintas?

Sim. Tipos comuns, como o carcinoma basocelular, frequentemente surgem como pequenos nódulos ou úlceras que não cicatrizam, e não necessariamente como alterações em pintas preexistentes.

Qual o risco de ignorar uma ferida que não fecha?

A negligência permite que o tumor cresça e atinja camadas mais profundas dos tecidos, o que torna a recuperação posterior mais complexa.

O sangramento é um sintoma obrigatório?

Não. Nas fases iniciais, pode não haver sangue. O desconforto pode se limitar a coceira ou sensação de pele esticada em um ponto específico.

Devo me preocupar se uma ferida não cicatriza em poucos dias?

O alerta refere-se a lesões que permanecem na pele por semanas, sem tendência de cura, mesmo sem a presença de agentes externos que impeçam a cicatrização.