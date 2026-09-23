Hiperdiagnóstico por mamografia é inferior a 5% e menor do que se acreditava

Uma revisão de oito estudos randomizados indica que a hiperdiagnóstico na mamografia é menos frequente do que se acreditava. Os pesquisadores observaram que parte dos casos interpretados como diagnósticos excessivos eram, na verdade, detecções precoces de tumores que teriam se manifestado mais tarde.
O hiperdiagnóstico ocorre quando o rastreamento identifica um câncer que jamais causaria sintomas ou reduziria a vida da paciente. Para diferenciar esse cenário de uma detecção precoce real, é necessária a análise da dinâmica dos diagnósticos ao longo de um período extenso.
A análise abrangeu grandes ensaios, como o New York Health Insurance Plan, Malmö, Two-County, Edinburgh, Canadian National Breast Screening Study, Stockholm, Gothenburg e UK Age, avaliando tanto o câncer invasivo quanto o carcinoma ductal in situ (DCIS).
Como referência, foram utilizados dados de programas de rastreamento da Dinamarca. Em certas regiões, a mamografia foi implementada 17 anos antes, revelando um padrão: no início do programa, o número de diagnósticos sobe rapidamente devido à detecção de tumores ocultos e, posteriormente, cai, pois esses casos foram antecipados de períodos futuros.
Os autores destacam que, ao ignorar esse deslocamento temporal ou o fato de mulheres dos grupos de controle terem feito o exame após o fim dos testes, o salto inicial de diagnósticos é erroneamente classificado como hiperdiagnóstico.
Estimativas anteriores apontavam índices de hiperdiagnóstico entre 30% e 50%, o que impactava recomendações médicas e gerava receio sobre tratamentos desnecessários. Contudo, a análise atual mostra que os dados dos estudos randomizados coincidem com os indicadores da população dinamarquesa, onde o nível de hiperdiagnóstico é inferior a 5%.
Essa redução altera a relação entre risco e benefício: a chance de um tratamento desnecessário torna-se significativamente menor do que a probabilidade de evitar mortes prematuras através da detecção precoce da doença.
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