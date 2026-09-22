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Novas terapias de Alzheimer abrandam a progressão da doença mas não recuperam a memória

Saúde

O diagnóstico da doença de Alzheimer deixou de ser apenas uma observação de sintomas para se tornar a análise de mecanismos biológicos. Se durante décadas o tratamento se limitou a mitigar sinais superficiais, hoje existem terapias que, embora com resultados modestos, conseguem atrasar a progressão da patologia.

старик, пациент страдающий слабоумием
Photo: Wikimedia Commons by geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
старик, пациент страдающий слабоумием

O impacto real no cérebro

O Alzheimer não é uma consequência inevitável do envelhecimento, mas uma doença neurodegenerativa. Começa de forma silenciosa: esquecimentos recentes, repetição de perguntas e desorientação em locais familiares. Com o tempo, a perda de autonomia avança para a incapacidade de realizar tarefas básicas como vestir-se ou alimentar-se.

A nível biológico, o problema reside na acumulação de duas proteínas: a beta-amiloide, que forma placas entre os neurónios, e a tau, que cria emaranhados no interior das células. Este processo destrói a comunicação neuronal e reduz o volume do cérebro, especialmente no hipocampo, a zona da memória.

A ciência detetou que estas alterações começam mais de dez anos antes do primeiro sintoma cognitivo. O cérebro compensa a lesão durante anos; quando a falha se torna visível, a degeneração já é extensa.

A escala da dependência

O envelhecimento populacional transformou a demência numa epidemia silenciosa. Em 2021, 57 milhões de pessoas viviam com a doença, com 10 milhões de novos casos anuais. A maioria — mais de 60% — reside em países de rendimento baixo ou médio, onde o acesso a cuidados é mais limitado.

As projeções para 2050 são críticas: estima-se que o número de afetados suba para 152,8 milhões. Em Portugal, a situação é concreta: em 2025, prevê-se que 238 mil pessoas (2,29% da população) vivam com demência, subindo para 368 mil em 2050.

O peso desta carga recai desproporcionalmente sobre as mulheres. Além de serem mais afetadas pela doença, são as principais cuidadoras, assegurando 70% das horas de cuidados informais. Em 2019, metade dos custos globais da demência (que totalizaram 1,3 mil milhões de dólares) correspondeu a este trabalho não remunerado de familiares.

A barreira do diagnóstico

O diagnóstico clínico tradicional, baseado em testes de memória, já não é suficiente para distinguir as causas da demência. A mudança atual passa pelos biomarcadores:

  • PET Scan: identifica depósitos de beta-amiloide e tau.
  • Punção Lombar: analisa a composição do líquido cefalorraquidiano.
  • Análises ao Sangue: a detecção da proteína p-tau217 permite um diagnóstico mais rápido e escalável.

Esta transição para a biologia permite detetar a doença precocemente, mas traz um risco: a rotulagem precipitada de pessoas que têm a biologia da doença mas ainda não apresentam sintomas.

Novas terapias: a distância entre a ciência e o acesso

Surgiram anticorpos monoclonais, como o lecanemab e o donanemab, que atacam a beta-amiloide. Os dados são precisos: o lecanemab reduziu a progressão clínica em 27% e o donanemab em 36% num período de 18 meses. Não recuperam a memória; apenas abrandam a perda.

No entanto, o acesso real a estes fármacos é complexo e restrito por três fatores:

  1. Segurança: Risco de edema cerebral e hemorragias (ARIA), exigindo vigilância rigorosa por ressonância magnética.
  2. Logística: Necessidade de infusões intravenosas regulares e centros especializados.
  3. Economia: Custo elevado que pode excluir famílias com menos recursos.

Prevenção e Políticas Públicas

Embora não exista cura, a redução de riscos é possível através do controlo da hipertensão, diabetes, colesterol e da manutenção de atividade física e social. Contudo, a prevenção não depende apenas do indivíduo, mas de políticas públicas que combatam as desigualdades no acesso à saúde e à educação.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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