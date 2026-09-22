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Resistência a ampicilina e cloranfenicol torna tratamento padrão de shigellose ineficaz em Kerala

Saúde

A rede de vigilância de resistência antimicrobiana do estado de Kerala, na Índia, detectou que as bactérias causadoras da shigellose estão deixando de responder à ampicilina e ao cloranfenicol. Estes fármacos são a base da terapia de primeira linha para a doença, mas os esquemas padrão já não funcionam para um número crescente de pacientes.

Блистер с капсулами
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Блистер с капсулами

A shigellose é uma infecção intestinal aguda provocada por bactérias do gênero Shigella. O quadro clínico inclui febre alta, cólicas abdominais e diarreia grave com presença de sangue e muco (disenteria). O risco é maior para crianças menores de cinco anos, que podem enfrentar desidratação severa e óbito.

A transmissão ocorre por via fecal-oral, através de água e alimentos contaminados, mãos sujas ou objetos de uso comum. O cenário é mais crítico em áreas com saneamento precário e falta de água potável.

Os dados da rede de vigilância mostram um aumento nos casos em que a terapia antibacteriana convencional falha. A proporção de cepas de Shigella resistentes à ampicilina e ao cloranfenicol subiu nos últimos meses.

Dois fatores agravam a situação em Kerala: a demora de pacientes de zonas rurais em procurar assistência médica — o que favorece a seleção de cepas resistentes e complica o quadro clínico — e a persistente circulação da bactéria devido à baixa qualidade do saneamento básico.

O Departamento de Saúde do estado trabalha na revisão dos protocolos de tratamento e na melhoria da detecção precoce da infecção. Também foram implementadas campanhas sobre higiene das mãos e segurança alimentar.

A manutenção dessa tendência de resistência pode limitar as opções terapêuticas e elevar o número de complicações graves, exigindo a reestruturação da resposta do sistema de saúde, especialmente em regiões com infraestrutura médica limitada.

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Author`s name Petr Ermilin
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