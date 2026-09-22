Cálcio e vitamina D não reduzem quedas nem fraturas na maioria dos idosos, conclui grande revisão

Suplementar cálcio e vitamina D para fortalecer os ossos pode ser inútil para a maioria dos idosos. Uma análise abrangente publicada no The BMJ revelou que esses suplementos praticamente não reduzem o risco de quedas nem a incidência de fraturas subsequentes.

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Para pessoas com mais de 65 anos, a queda é um evento crítico: estatisticamente, um em cada três idosos sofre ao menos uma queda por ano, o que pode resultar em dores crônicas e perda da autonomia.

A lógica tradicional sugere que o cálcio constrói a massa óssea enquanto a vitamina D facilita sua absorção. Contudo, revisões anteriores já indicavam que a administração isolada de qualquer um desses componentes não evitava fraturas. Quando combinados, os resultados permaneciam contraditórios, especialmente quanto à capacidade da vitamina D de prevenir a queda em si.

Para testar a eficácia real, pesquisadores canadenses analisaram 69 ensaios clínicos randomizados, envolvendo 153.902 participantes. O estudo comparou três cenários contra placebo ou ausência de tratamento: uso exclusivo de cálcio, uso exclusivo de vitamina D e a combinação de ambos. O foco foram dois indicadores: frequência de quedas e número de fraturas.

Os dados mostraram a ausência de benefício clinicamente significativo em todos os grupos:

Cálcio: 11 ensaios (9.067 pessoas) não apresentaram efeito relevante.

11 ensaios (9.067 pessoas) não apresentaram efeito relevante. Vitamina D: 36 ensaios (92.045 pessoas) confirmaram a falta de benefício com alta precisão.

36 ensaios (92.045 pessoas) confirmaram a falta de benefício com alta precisão. Combinação: 15 ensaios (51.126 pessoas) também não mostraram vantagem perceptível.

O resultado se manteve constante mesmo ao analisar especificamente as fraturas no colo do fêmur. A eficácia dos suplementos foi nula, independentemente do sexo, idade, dieta ou histórico prévio de quedas do paciente.

Os autores ressalvam que estas conclusões não se aplicam a pacientes com doenças ósseas graves ou pessoas que já utilizam medicamentos específicos para osteoporose, cujas necessidades clínicas são distintas.

Diante da falta de evidências que sustentem as recomendações gerais de suplementação, os pesquisadores sugerem priorizar métodos com eficácia comprovada, como treinos de força e exercícios de equilíbrio para estabilizar a marcha, além da adequação do ambiente doméstico para eliminar riscos de tropeços.