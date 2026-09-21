Hierarquia de evidências: por que ensaios randomizados pesam mais que estudos observacionais

O excesso de informações sobre saúde hoje é um obstáculo maior do que a falta delas. Entre fóruns, conselhos de parentes e manchetes contraditórias, o usuário comum enfrenta um ruído informativo que dificulta a compreensão real de riscos e benefícios. Para filtrar esses dados, a medicina baseada em evidências propõe um método sistemático de análise.

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A formulação do problema

Para evitar resultados irrelevantes em buscas, é necessário traduzir a dúvida cotidiana para a linguagem técnica. O método consiste em definir quatro pilares: a intervenção (medicamento, dieta ou hábito), o resultado esperado (fim de sintomas ou prevenção), o grupo específico (idade, sexo e condição de saúde) e o intervalo de tempo.

Um exemplo prático: quem busca saber se suplementos de ômega-3 (DHA) reduzem o risco de parto prematuro em gestantes deve incluir todos esses parâmetros. Isso exclui estudos feitos com idosos ou pesquisas sobre cognição, focando apenas na eficácia para a gravidez.

A hierarquia das evidências

Nem toda publicação científica possui o mesmo peso. Um único estudo, mesmo que ganhe destaque na mídia, raramente oferece a visão completa. A estrutura de confiança segue a seguinte ordem:

Revisões sistemáticas: O nível mais alto de confiabilidade. Os pesquisadores reúnem todos os estudos de qualidade sobre um tema, analisam-nos e sintetizam a conclusão geral.

O nível mais alto de confiabilidade. Os pesquisadores reúnem todos os estudos de qualidade sobre um tema, analisam-nos e sintetizam a conclusão geral. Ensaios Clínicos Randomizados (ECR): Os participantes são divididos aleatoriamente em grupos. Isso permite isolar se a melhora na saúde ocorreu devido ao tratamento ou por fatores externos, como idade e estilo de vida.

Os participantes são divididos aleatoriamente em grupos. Isso permite isolar se a melhora na saúde ocorreu devido ao tratamento ou por fatores externos, como idade e estilo de vida. Estudos observacionais e laboratoriais: São a base da pirâmide. Resultados obtidos em células (placas de Petri) ou camundongos são preliminares e não garantem a mesma resposta no organismo humano.

"A revisão sistemática mostra a tendência geral, não o resultado isolado de um experimento. Mas a precisão é vital: se a revisão analisa o zinco em crianças, a conclusão não se aplica automaticamente a adultos", alerta a médica terapeuta e especialista em prevenção baseada em evidências Anna Kuznetsova.

Interpretando resultados mistos

Bases de dados como o PubMed frequentemente classificam a certeza das evidências (de muito baixa a alta). A certeza alta indica que novas pesquisas dificilmente mudarão a conclusão atual. Já a certeza baixa sugere que, embora exista um efeito (como o zinco reduzir a duração de um resfriado em alguns dias), os dados ainda não são convincentes o suficiente para serem definitivos.

Tipo de estudo Confiabilidade Aplicação Revisão Sistemática Alta Decisões baseadas no conjunto da ciência disponível. Ensaio Randomizado (ECR) Média-Alta Verificação da eficácia de um método específico. Estudo Observacional Baixa Identificação de vínculos entre hábitos e doenças.

O limite da experiência pessoal

Relatos em redes sociais e fóruns são úteis para apoio emocional, mas insuficientes para decisões clínicas. Essas amostras são enviesadas: costumam concentrar casos extremos, como curas milagrosas ou falhas graves no tratamento padrão, não representando a média da população.

Além disso, a análise de qualquer dado deve considerar a data de publicação e as fontes de financiamento (conflitos de interesse). A ciência é dinâmica; protocolos considerados úteis há cinco anos podem ter sido invalidados por novas evidências.