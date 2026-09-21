Sedentarismo aumenta risco de infarto, AVC e hérnias discais por estagnação sanguínea

O sedentarismo deixou de ser apenas um hábito ruim para se tornar um fator que acelera a deterioração do organismo. A falta crônica de movimento, chamada de hipodinamia, causa estagnação sanguínea e abre caminho para quadros graves, que variam de infartos e AVCs a hérnias discais e disfunções intestinais.

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Impactos nos vasos e na coluna

A ausência de carga física dispara alterações patológicas. Segundo o ortopedista Andrey Litvinenko, a permanência prolongada em posições estáticas favorece o surgimento de artroses, osteocondroses e protrusões. Sem movimento, a musculatura enfraquece e os discos intervertebrais perdem a nutrição adequada, o que leva à formação de hérnias.

O problema se estende ao sistema cardiovascular. O cardiologista Valeriy Klimov explica que sentar por longos períodos provoca a estagnação do sangue, elevando a probabilidade de varizes e aterosclerose. Quando a rede vascular perde eficiência, os riscos de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral aumentam.

Além disso, a falta de atividade física impede que o corpo libere a tensão acumulada pelo estresse, o que pode prejudicar a elasticidade dos vasos e reduzir a eficácia do tratamento da hipertensão.

O reflexo no sistema digestivo

A relação entre o trabalho sentado e problemas gástricos é direta. A hipodinamia reduz a circulação sanguínea nos órgãos abdominais, tornando o trânsito intestinal mais lento e facilitando processos inflamatórios.

O gastroenterologista Sergey Danilov observa que a estagnação na região pélvica e abdominal "adormece" a peristalse do intestino. Isso resulta em cólicas e prisão de ventre, além de enterites crônicas. O aumento da pressão intra-abdominal também pode provocar refluxo e azia.

Apenas mudar a dieta não resolve a questão. Embora alimentos integrais auxiliem a motilidade, o sistema gastrointestinal continuará operando com baixa eficiência se não houver a ativação mecânica dos músculos abdominais e do diafragma.

Doenças precoces e peso

Há uma tendência de "rejuvenescimento" de diagnósticos: doenças antes comuns em idosos agora aparecem em jovens. Um exemplo é a artrose do joelho, causada pela degradação da cartilagem devido ao baixo fluxo sanguíneo e falta de carga. O ganho de peso, frequente no sedentarismo, agrava o quadro.

A terapeuta Anna Kuznetsova pontua que o excesso de peso sobrecarrega o esqueleto e o coração. A substituição de massa muscular por gordura desacelera o metabolismo, prejudicando a absorção de nutrientes e criando um ciclo de doenças.

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Dúvidas comuns

Quanto tempo de movimento é necessário?

O padrão mínimo sugerido é de 30 minutos de atividade moderada (como caminhada rápida), cinco vezes por semana, intercalados com breves alongamentos a cada 45 minutos de inatividade.

O esporte no fim de semana compensa a semana sentado?

Não. Cargas intensas e isoladas geram estresse cardiovascular. A microatividade regular é mais eficaz para a saúde vascular e digestiva.

Varizes ocorrem apenas em idosos?

Não. Devido ao sedentarismo, a expansão varicosa é cada vez mais comum em profissionais de escritório entre 20 e 25 anos.

Por que a hipodinamia causa dor de cabeça?

Isso geralmente está ligado à osteocondrose cervical e à falha no retorno venoso do cérebro, o que pode indicar problemas vasculares futuros.