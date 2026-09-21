Cleveland Clinic divulga resultados da fase 1 de testes com terapia gênica CRISPR para colesterol

Uma única infusão do medicamento CTX310, baseado na tecnologia CRISPR-Cas9, reduziu os níveis de colesterol LDL em 52,5% e de triglicerídeos em 47,8% após um ano de aplicação. Os dados foram obtidos durante a fase 1 de testes clínicos na Cleveland Clinic.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кровь в кровеносном сосуде

O estudo envolveu 15 pacientes com distúrbios lipídicos resistentes a tratamentos convencionais. As doses administradas variaram entre 0,1 e 0,8 mg/kg de massa corporal. Para preparar o organismo, os participantes receberam corticosteroides e anti-histamínicos antes do procedimento.

O CTX310 atua desativando o gene ANGPTL3 no fígado. Como esse gene regula as gorduras no sangue, sua inativação diminui a concentração de LDL e triglicerídeos, fatores associados ao risco de doenças cardiovasculares.

O efeito, já registrado após dois meses, manteve-se em todos os voluntários durante o ano de acompanhamento. A maior queda nos indicadores sanguíneos ocorreu no grupo que recebeu a dose máxima.

Não houve registro de efeitos colaterais graves ligados à terapia no período de um ano. Seguindo as normas da FDA, a condição dos pacientes será monitorada nos próximos 15 anos para avaliar a segurança a longo prazo da edição genética.