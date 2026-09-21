Migrânea não tratada altera tônus vascular e pode levar a AVC, alertam médicos

A migrânea, popularmente conhecida como enxaqueca, não é apenas uma dor de cabeça passageira que se resolve com analgésicos. Neurologistas alertam que a negligência diante de crises com pulsação e fotossensibilidade pode alterar o tônus vascular e favorecer processos isquêmicos no cérebro.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Холодный компресс при головной боли

Como diferenciar a migrânea de outras dores

Muitas vezes, qualquer desconforto craniano é classificado genericamente como enxaqueca, mas a medicina distingue essas condições. Dores localizadas no rosto podem indicar patologias do nervo trigêmeo, enquanto tensões na região occipital costumam estar ligadas à musculatura do pescoço. A migrânea real manifesta-se por uma pulsação específica, que se intensifica com movimentos ou esforço físico.

"A migrânea não é cansaço. O paciente desenvolve hipersensibilidade: a luz torna-se ofuscante e sons comuns ficam insuportáveis. As crises duram de quatro horas a alguns dias, incapacitando a pessoa", explica a médica generalista Elena Morozova.

Em cerca de 20% dos casos, a crise é precedida pela aura: distúrbios neurológicos reversíveis, como flashes de luz, zigue-zagues no campo visual ou zumbidos. Esses sinais indicam a natureza específica da doença, que possui forte componente hereditário; estima-se que 70% dos pacientes tenham histórico familiar de migrânea genética.

Risco vascular e isquemia

O mecanismo central da doença envolve um processo neuroinflamatório que altera bruscamente o tônus dos vasos da meninge. Essa distonia vascular, além da dor, compromete a irrigação sanguínea dos tecidos. Crises frequentes e prolongadas podem criar condições favoráveis ao desenvolvimento de isquemia.

"A oscilação do tônus vascular durante a crise é um fator de risco. Sem controle, esses picos podem levar a distúrbios agudos da circulação cerebral. Pacientes com problemas vasculares devem ter cautela com fármacos que alteram a coagulação, pois o uso incorreto de substâncias como a aspirina pode gerar complicações", adverte o cardiologista Valeriy Klimov.

Manifestações na infância e influência hormonal

A doença pode surgir na puberdade, geralmente entre os 10 e 12 anos. Em crianças, as crises podem coincidir com alterações na estrutura musculoesquelética, como desvios na coluna. O uso excessivo de dispositivos eletrônicos (gadgets) atua como gatilho devido à tensão estática nos músculos cervicais.

Nas mulheres, o estrogênio desempenha um papel central, influenciando a elasticidade das paredes vasculares. Isso explica a maior prevalência na idade reprodutiva e a tendência de remissão por volta dos 50 anos, com a queda da atividade hormonal.

Abordagens terapêuticas e prevenção

O tratamento atual combina a interrupção da dor aguda — com o uso de triptanos — e a profilaxia de longo prazo, que pode envolver betabloqueadores, anticonvulsivantes ou antidepressivos em casos de comorbidades psicoemocionais. Para monitorar a atividade neuronal, pode ser solicitada a eletroencefalografia.

"O tratamento deve unir a fisiologia ao estilo de vida. Se houver problemas de postura, massagens ou terapia manual na região cervical são necessárias. É fundamental não medicar a dor por conta própria; sintomas comuns podem mascarar patologias graves que exigem screening rigoroso", resume a terapeuta Anna Kuznetsova.

A higiene postural no trabalho também é decisiva: pausas a cada 40 minutos, ajuste da altura do monitor e caminhadas regulares ao ar livre ajudam a manter o tônus vascular e a reduzir a frequência das crises.

Sinal Característica na Migrânea Tipo de dor Pulsátil, piora com movimento Localização Geralmente unilateral (hemicrânia) Duração De 4 horas a 3 dias Sintomas associados Fotofobia, fonofobia, náuseas

Perguntas frequentes

A migrânea pode causar AVC?

Sim. A alteração brusca do tônus dos vasos cerebrais durante a crise pode gerar isquemia e levar ao acidente vascular cerebral, especialmente se não houver tratamento adequado.

Por que é mais comum em mulheres?

Devido ao fator hormonal (estrogênios) que afeta a vasculatura, além de uma maior labilidade emocional, que atua como gatilho.

Quando começam os sintomas?

Frequentemente entre os 10 e 12 anos, no início da puberdade. A doença costuma persistir até os 50 anos, quando tende a entrar em remissão.

O esporte ajuda?

Durante a crise, esforços físicos são contraindicados. Como prevenção, a atividade física moderada e a caminhada são benéficas para a regulação da circulação sanguínea.