Álcool com calmantes pode causar parada respiratória e morte; paracetamol e antibióticos também têm riscos graves

Misturar bebidas alcoólicas com medicamentos pode causar danos graves aos órgãos internos e levar à parada respiratória. O etanol altera as propriedades farmacológicas dos fármacos, podendo transformar substâncias comuns em toxinas. Mesmo que a bula não apresente uma proibição explícita, o álcool sobrecarrega os sistemas de filtragem do organismo, comprometendo a segurança do tratamento.

Como ocorre a toxicidade

Quando o álcool e os princípios ativos de um remédio chegam juntos ao sangue, o fígado enfrenta uma sobrecarga. Para neutralizar o etanol, o órgão interrompe ou altera a metabolização do medicamento. Isso faz com que a concentração da substância na corrente sanguínea oscile de forma imprevisível, podendo subir a níveis tóxicos ou cair a ponto de anular o efeito terapêutico.

O uso de antitérmicos comuns acompanhado de vinho, por exemplo, pode provocar hepatite medicamentosa. Em casos de consumo regular, o alcoolismo funcional frequentemente mascara a origem de complicações em doenças crônicas, dificultando o diagnóstico médico.

Combinações críticas

O risco é maior ao misturar álcool com substâncias psicoativas. Sedativos, calmantes e tranquilizantes têm seus efeitos potencializados pelo etanol, o que causa a depressão profunda do sistema nervoso central.

"A mistura de tranquilizantes e álcool pode resultar em perda de consciência ou coma. O etanol desliga o centro respiratório do cérebro, o que pode levar ao óbito. É uma das causas mais comuns de morte por uso incorreto de medicamentos", explica o médico narcologista Ilya Voronov.

A interação com antibióticos também é perigosa. As reações incluem taquicardia, picos de pressão arterial, náuseas e vômitos. Esses sintomas podem interromper o tratamento e sobrecarregar o sistema cardiovascular, especialmente em idosos.

Impacto no fígado e rins

O álcool deve ser evitado mesmo em tratamentos para doenças sazonais ou durante períodos de vacinação contra a gripe. Enquanto o corpo trabalha na resposta imunológica ou combate um vírus, a intoxicação pelo etanol retarda a recuperação.

"Qualquer medicamento gera carga para o sistema excretor. Com o álcool, o fígado e os rins trabalham no limite, o que pode agravar patologias preexistentes ou desconhecidas pelo paciente", afirma a médica terapeuta Anna Kuznetsova.

Grupo de medicamentos Riscos ao misturar com álcool Calmantes / Soníferos Coma, parada respiratória, óbito Antitérmicos Lesão hepática tóxica (hepatite) Antibióticos Taquicardia, vômitos, picos de pressão Tranquilizantes Depressão profunda do sistema nervoso central

Perguntas frequentes

Posso beber um pouco de vinho se a bula não proíbe?

Não é seguro. O álcool sobrecarrega fígado e rins, que já estão processando o remédio, podendo gerar reações imprevistas.

Qual o perigo de misturar álcool com paracetamol?

Essa combinação agride as células hepáticas. Mesmo doses baixas de álcool com o antitérmico podem causar lesão tóxica aguda no fígado.

O álcool anula o efeito dos antibióticos?

Além de comprometer a eficácia, pode causar intoxicação. Ocorre a chamada reação tipo dissulfiram: falta de ar, batimentos cardíacos acelerados e náuseas.

Quanto tempo devo esperar após o remédio para beber?

O tempo varia conforme a meia-vida de cada fármaco, podendo levar de horas a dias. O mais seguro é aguardar a finalização total do tratamento.