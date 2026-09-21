Veneno de aranha carracurta: especialistas alertam para riscos cardíacos e neurológicos

A picada da carracurta, conhecida como a "viúva negra" das estepes, provoca o latrodectismo. Trata-se de uma intoxicação sistêmica por neurotoxinas que, sem intervenção médica, pode causar distúrbios neurológicos graves e falhas no sistema cardiovascular.

Photo: commons.wikimedia.org by Chuck Evans(, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Паук каракурт или черная вдова

Ação da toxina

O componente principal do veneno é a alfa-latrotoxina. Ao entrar na corrente sanguínea, essa proteína atua nas membranas pré-sinápticas das terminações nervosas, provocando a liberação descontrolada de neurotransmissores, principalmente acetilcolina, noradrenalina e dopamina.

Esse processo gera contrações musculares caóticas, espasmos vasculares e a interrupção da transmissão de impulsos nervosos. O impacto não se limita ao local da picada, atingindo órgãos internos.

Segundo o médico toxicologista Igor Sedov, a alfa-latrotoxina causa hipertonia muscular e sobrecarga cardíaca. Por ser um processo sistêmico, a terapia específica deve ocorrer em ambiente hospitalar.

Sintomas e grupos de risco

A picada pode ser confundida com uma pequena agulhada, passando despercebida no momento. Entre 15 e 30 minutos depois, surgem dores ardentes que se espalham do ponto de entrada para as extremidades, região lombar, tórax e abdômen.

Os sinais típicos do latrodectismo incluem:

Aumento súbito da pressão arterial;

Tremores e fraqueza muscular acentuada;

Taquicardia e falta de ar;

Agitação psicomotora e sensação de medo iminente;

Sudorese intensa.

Crianças, idosos e pessoas com cardiopatias crônicas apresentam maior risco. O espasmo vascular e a descarga hormonal podem desencadear crises hipertensivas e arritmias cardíacas.

Primeiros socorros e contraindicações

Em caso de suspeita, é necessário buscar a emergência ou um centro de toxicologia imediatamente. Até a chegada do socorro, o paciente deve permanecer em repouso absoluto, pois a atividade física acelera a circulação do veneno pelo sistema linfático.

A aplicação de compressas frias no local ajuda a retardar a absorção das toxinas. É proibido utilizar torniquetes, fazer cortes ou tentar sugar o veneno, pois essas práticas traumatizam os tecidos e podem causar necrose ou infecções secundárias.

Medida Efeito Imobilização Retarda a propagação da toxina. Compressa fria Contrai os vasos, reduz o edema e localiza a toxina. Hidratação Ajuda a reduzir a concentração de toxinas no sangue antes da terapia.

No hospital, o tratamento envolve analgésicos, miorrelaxantes para conter os espasmos e, se indicado, o soro antitóxico. A aplicação precoce desses fármacos permite o controle dos sintomas nas primeiras 24 horas.