Veneno de aranha carracurta: especialistas alertam para riscos cardíacos e neurológicos

A picada da carracurta, conhecida como a "viúva negra" das estepes, provoca o latrodectismo. Trata-se de uma intoxicação sistêmica por neurotoxinas que, sem intervenção médica, pode causar distúrbios neurológicos graves e falhas no sistema cardiovascular.
O componente principal do veneno é a alfa-latrotoxina. Ao entrar na corrente sanguínea, essa proteína atua nas membranas pré-sinápticas das terminações nervosas, provocando a liberação descontrolada de neurotransmissores, principalmente acetilcolina, noradrenalina e dopamina.
Esse processo gera contrações musculares caóticas, espasmos vasculares e a interrupção da transmissão de impulsos nervosos. O impacto não se limita ao local da picada, atingindo órgãos internos.
Segundo o médico toxicologista Igor Sedov, a alfa-latrotoxina causa hipertonia muscular e sobrecarga cardíaca. Por ser um processo sistêmico, a terapia específica deve ocorrer em ambiente hospitalar.
A picada pode ser confundida com uma pequena agulhada, passando despercebida no momento. Entre 15 e 30 minutos depois, surgem dores ardentes que se espalham do ponto de entrada para as extremidades, região lombar, tórax e abdômen.
Os sinais típicos do latrodectismo incluem:
Crianças, idosos e pessoas com cardiopatias crônicas apresentam maior risco. O espasmo vascular e a descarga hormonal podem desencadear crises hipertensivas e arritmias cardíacas.
Em caso de suspeita, é necessário buscar a emergência ou um centro de toxicologia imediatamente. Até a chegada do socorro, o paciente deve permanecer em repouso absoluto, pois a atividade física acelera a circulação do veneno pelo sistema linfático.
A aplicação de compressas frias no local ajuda a retardar a absorção das toxinas. É proibido utilizar torniquetes, fazer cortes ou tentar sugar o veneno, pois essas práticas traumatizam os tecidos e podem causar necrose ou infecções secundárias.
|Medida
|Efeito
|Imobilização
|Retarda a propagação da toxina.
|Compressa fria
|Contrai os vasos, reduz o edema e localiza a toxina.
|Hidratação
|Ajuda a reduzir a concentração de toxinas no sangue antes da terapia.
No hospital, o tratamento envolve analgésicos, miorrelaxantes para conter os espasmos e, se indicado, o soro antitóxico. A aplicação precoce desses fármacos permite o controle dos sintomas nas primeiras 24 horas.
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