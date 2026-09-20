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Vacinas contra a gripe: setor privado enfrenta escassez de doses para este inverno

Saúde

Em Portugal quem não tem direito à vacinação gratuita poderá ter dificuldades em vacinar-se contra a gripe este inverno. A Direção-Geral da Saúde (DGS) admitiu que existem problemas no fornecimento de vacinas para o mercado privado, mas afastou qualquer responsabilidade, alegando que a transação ocorre diretamente entre as farmácias e a indústria farmacêutica.

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Photo: Pravda.Ru by Андрей Федотов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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A Associação Nacional de Farmácias (ANF) confirma que o volume de vacinas destinado ao setor privado em Portugal deverá ser menor do que nos anos anteriores. A causa seria a necessidade de atualizar simultaneamente as três estirpes da vacina, um problema que estende a falta de stock a vários países europeus.

Na prática, isto significa que quem depende de receita médica e pagamento próprio para aceder à vacina pode encontrar prateleiras vazias nas farmácias. A DGS não quantificou a falta de doses, limitando-se a dizer que a oferta depende das previsões de procura e de fatores de mercado.

Para evitar que a falta de vacinas no setor privado comprometa a assistência a pacientes vulneráveis, a DGS alterou as normas da campanha que começa a 30 de setembro. Agora, os profissionais que trabalham em setores sociais e privados — especificamente em unidades de internamento, cirurgia de ambulatório, obstetrícia, neonatologia, diálise e centros de atendimento permanente — passam a ter acesso à vacinação pública.

Quanto ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), o Estado adquiriu 2,3 milhões de doses normais e 369 mil de dose elevada. São 187 mil doses normais a mais do que no ano passado. A DGS assegura que há vacinas para todos os grupos elegíveis, apesar de um dos lotes do concurso público ter ficado sem propostas.

A campanha deste ano alarga a vacinação gratuita a crianças entre os dois e os quatro anos. No entanto, para quem está fora destes grupos de risco ou elegibilidade, o acesso continua a depender de um mercado privado que, segundo a ANF, já mostrava sinais de rutura no final de 2025.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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