Câncer de pulmão: mutação genética rara eleva risco em 60 vezes para não fumantes

O diagnóstico de câncer de pulmão costuma estar associado ao histórico de tabagismo, mas pesquisadores identificaram uma mutação genética rara que aumenta a vulnerabilidade dos pulmões independentemente dos hábitos de vida.

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O estudo, que analisou dados de 3,3 milhões de pessoas, focou em uma falha no gene responsável pela divisão celular. Os resultados mostram que esse fator atua como um gatilho: em fumantes, o risco de desenvolver a doença sobe cerca de 10 vezes. Já entre pessoas que nunca fumaram, a probabilidade de câncer de pulmão é 60 vezes maior do que em indivíduos que não possuem a mutação.

Essa descoberta altera a percepção sobre a triagem diagnóstica. Atualmente, a prioridade de exames recai sobre fumantes crônicos, mas a predisposição hereditária agora surge como um fator de risco relevante, mesmo para quem mantém hábitos saudáveis.

A mutação apresenta especificidade orgânica. A análise de outros 17 tipos de câncer revelou que a alteração genética não influencia o desenvolvimento de tumores em outros órgãos, incidindo exclusivamente nos pulmões.

O padrão foi observado pela primeira vez em 2005, em uma família europeia com alta incidência da doença, e posteriormente confirmado em outros grupos familiares. Segundo os cientistas, até 20% dos pacientes com câncer de pulmão nunca fumaram, e parte desses casos agora é explicada por essa característica genética.