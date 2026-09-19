Cérebro blindado contra o tempo: hábito simples retardou a perda de lucidez em idosos

Ler livros por prazer pode atuar como um mecanismo de defesa do cérebro contra o declínio cognitivo e a demência. Pesquisadores da Universidade de Cambridge observaram que o hábito de ler literatura ficcional ou científica não serve apenas ao entretenimento, mas fortalece a reserva cognitiva.

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Impacto na biologia cerebral

A análise de dados realizada em Cambridge revelou que pessoas que leem por prazer apresentam melhores índices de habilidades cognitivas e menor incidência de estados depressivos. A professora Barbara Sahakian, autora principal do estudo, afirma que a leitura ativa diversas áreas do córtex cerebral ligadas à visualização, lógica e inteligência emocional.

Segundo a médica generalista Elena Morozova, a leitura é mais exigente para o cérebro do que o consumo passivo de conteúdo, pois força os neurônios a criar novas conexões, o que é fundamental para evitar a deterioração das funções cerebrais.

Por outro lado, a literacia global apresenta queda. O relatório PISA 2025 indica que adolescentes de 15 anos lidam pior com textos do que há dez anos. Especialistas da OCDE atribuem isso aos distratores digitais — vídeos curtos e redes sociais — que habituam o cérebro ao consumo fragmentado e reduzem a capacidade de concentração prolongada, elevando o risco de comprometimentos cognitivos futuros.

O recuo digital na infância

No Reino Unido, o National Literacy Trust (NLT) registrou que o interesse por livros caiu de 59% em 2016 para 36% atualmente. A pesquisadora Christelle Langley sugere que, para atrair as crianças, não se deve focar apenas em literatura "séria"; quadrinhos e romances gráficos podem servir como porta de entrada para gerações acostumadas a estímulos visuais.

A pediatra Elena Safonova compara a formação de hábitos intelectuais à alimentar: assim como comer assistindo a desenhos prejudica a percepção de saciedade, consumir apenas conteúdos curtos prejudica a percepção profunda do conhecimento. Para a médica, o livro é a ferramenta ideal para desenvolver imaginação e resiliência mental.

Para adultos, a leitura de ficção ajuda a reduzir hormônios do estresse. Diferente de notícias ou filmes, esse processo exige a ativação do subconsciente, levando o sistema nervoso a um estado de relaxamento.

Clubes de leitura e prevenção da demência

O benefício é mais acentuado em idosos. O estudo de Cambridge indica que o lazer estimulante retarda a queda cognitiva, e esse efeito aumenta quando a leitura é combinada com a interação social em clubes de livros.

O neurologista Artem Sinitsyn alerta que o isolamento social para idosos é tão perigoso quanto um processo infeccioso grave. Discutir obras em grupo exercita a memória e a fala, evitando a degradação das redes neurais.

Grupo Etário Principal Benefício Crianças e Adolescentes Desenvolvimento de atenção, memória e vocabulário. Adultos Redução do estresse e relaxamento profundo. Idosos Retardo do declínio cognitivo e prevenção da demência. Membros de Clubes Combate à solidão e reforço de conexões neurais via interação.

Dúvidas comuns

Papel ou digital? Para a saúde cerebral, o processo de imersão no texto é o que importa, independentemente do suporte. Contudo, livros físicos cansam menos a vista e evitam notificações que interrompem o foco.

Quadrinhos substituem livros? Eles são um ponto de partida útil, especialmente para crianças, pois treinam a capacidade do cérebro de conectar imagens a textos.

Previne Alzheimer? A carga intelectual regular cria uma "reserva cognitiva". Isso não garante a prevenção total da doença, mas permite que o cérebro resista aos sintomas por mais tempo, mantendo a lucidez por mais anos.

Existe idade limite para começar? Não. Os pesquisadores de Cambridge afirmam que o cérebro mantém a plasticidade ao longo da vida, e qualquer novo hábito intelectual na terceira idade gera benefícios reais.