Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Acompanhamento individualizado detecta 100% dos cânceres de mama em estágio inicial em mulheres com mutações genéticas

Saúde

Mulheres com predisposição hereditária ao câncer de mama podem evitar diagnósticos em estágios avançados ao substituir a triagem padrão por um plano de acompanhamento individualizado. Um estudo indica que a abordagem personalizada detecta tumores precocemente, enquanto exames convencionais frequentemente falham, identificando a doença apenas nos estágios III ou IV.

Раковые клетки
Photo: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раковые клетки

O modelo baseia-se na criação de um roteiro de exames específico para cada mutação genética. O processo começa com um teste genético (PCR ou NGS) para identificar a mutação exata nos genes BRCA1, BRCA2, CHEK2 ou PALB2. Com esse resultado, um geneticista elabora um plano de monitoramento individual, cujos dados são inseridos em um registro único. O acompanhamento inclui ultrassom, ressonância magnética e consultas médicas a cada seis meses.

Para testar a eficácia do sistema, pesquisadores acompanharam 986 mulheres (média de 50 anos) durante sete anos. Os dados mostram:

  • No grupo com controle personalizado, 57 mulheres apresentaram neoplasias malignas (principalmente câncer de mama), e 100% desses casos foram detectados em estágios iniciais.
  • No grupo com mutações BRCA1 e BRCA2 que seguiu a triagem convencional, o câncer foi diagnosticado em 21,6% das participantes. A maioria desses casos foi identificada já nos estágios III e IV.

A diferença nos resultados ocorre porque o protocolo padrão é conservador para quem possui fatores de risco genético. A triagem comum não considera a genética, não inclui consultas com geneticistas, ultrassom ou ressonância magnética, e prescreve a mamografia apenas a partir dos 45 anos, com intervalos de dois anos. Para portadoras de mutações, esse intervalo é insuficiente, resultando em diagnósticos tardios.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Ciência
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Casa, Reforma e Imóveis
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
Mulher
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
Mais populares
Geely apresenta o Preface Plus com propulsão híbrida e preço inicial na China

O novo sedã da Geely aposta em uma lógica rara no segmento: prioridade elétrica no uso urbano, grande porte e cabine recheada de tecnologia.

Geely apresenta o Preface Plus com propulsão híbrida e preço inicial na China
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Teoria mapeia 12 níveis de autorrepresentação e fixa emergência da consciência no estágio 6
Repolho georgiano: por que a beterraba é essencial para a cor e sabor
Maçã na perfumaria: o segredo para equilibrar fragrâncias de outono
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Novo Land Cruiser 300 (2027) troca motor a gasolina por híbrido i-Force Max
Plantas que substituem a petúnia com menos manutenção no jardim
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
Maquiagem para pálpebras caídas: aplique com olhos abertos e desloque o esfumado acima da dobra natural
últimos materiais
Automação de drones reduz dependência logística em jazidas do Ártico e Sibéria
Acompanhamento individualizado detecta 100% dos cânceres de mama em estágio inicial em mulheres com mutações genéticas
Esteira ou musculação: qual a melhor escolha para o seu tipo de corpo?
Moeda rara e fragmentada revela práticas financeiras do século XI em Novgorod
Redes neurais auxiliam diagnóstico por imagem em áreas remotas da Chukotka
O sinal químico que faz o gerânio parar de crescer folhas e florescer
Morador de Sacalina reconstrói tradições russas para combater perda de costumes locais
Margot Robbie resgata o corte flip dos anos 60
A alternativa ao gramado: como criar um jardim de baixa manutenção
Tecnologia 3D cria centenas de córneas a partir de uma única doação humana
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.