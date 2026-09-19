Acompanhamento individualizado detecta 100% dos cânceres de mama em estágio inicial em mulheres com mutações genéticas

Mulheres com predisposição hereditária ao câncer de mama podem evitar diagnósticos em estágios avançados ao substituir a triagem padrão por um plano de acompanhamento individualizado. Um estudo indica que a abordagem personalizada detecta tumores precocemente, enquanto exames convencionais frequentemente falham, identificando a doença apenas nos estágios III ou IV.
O modelo baseia-se na criação de um roteiro de exames específico para cada mutação genética. O processo começa com um teste genético (PCR ou NGS) para identificar a mutação exata nos genes BRCA1, BRCA2, CHEK2 ou PALB2. Com esse resultado, um geneticista elabora um plano de monitoramento individual, cujos dados são inseridos em um registro único. O acompanhamento inclui ultrassom, ressonância magnética e consultas médicas a cada seis meses.
Para testar a eficácia do sistema, pesquisadores acompanharam 986 mulheres (média de 50 anos) durante sete anos. Os dados mostram:
A diferença nos resultados ocorre porque o protocolo padrão é conservador para quem possui fatores de risco genético. A triagem comum não considera a genética, não inclui consultas com geneticistas, ultrassom ou ressonância magnética, e prescreve a mamografia apenas a partir dos 45 anos, com intervalos de dois anos. Para portadoras de mutações, esse intervalo é insuficiente, resultando em diagnósticos tardios.
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