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Exame comum de vitamina D pode ignorar variante que protege o coração de diabéticos

Saúde

Pacientes com diagnóstico recente de diabetes tipo 2 apresentam menor risco de eventos cardiovasculares se possuírem níveis elevados de formas específicas de vitamina D no sangue. Um estudo de pesquisadores chineses, com acompanhamento de quase dez anos, indica que a análise convencional de "vitamina D total" pode omitir detalhes cruciais para a proteção do coração.

Доктор держит таблетку
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Доктор держит таблетку

O foco da pesquisa, publicada na revista Food & Function, recai sobre o metabólito 24,25(OH)₂D₃. Enquanto a prática médica comum avalia a deficiência de vitamina D através da forma 25(OH)D₃, os dados mostram que a variante 24,25(OH)₂D₃ reduz a probabilidade de patologias cardíacas em quase um terço.

O estudo acompanhou 1.122 participantes do projeto Dongfeng-Tongji Cohort, todos com diabetes diagnosticado recentemente. Durante nove anos de monitoramento, 520 voluntários desenvolveram problemas cardíacos ou vasculares. A análise revelou que o grupo com as maiores concentrações do metabólito 24,25(OH)₂D₃ teve a incidência de doenças 29% menor. A forma padrão, 25(OH)D₃, também demonstrou efeito, reduzindo os riscos em 26%. Outros derivados da vitamina D não apresentaram influência significativa na saúde cardiovascular.

Os autores também identificaram a influência de fatores genéticos. Variantes nos genes responsáveis pelo metabolismo da vitamina D determinam a eficiência com que o corpo converte o nutriente nas formas que protegem o coração. Isso explica por que pessoas com a mesma exposição solar e dieta apresentam diferentes níveis de proteção vascular.

Metabólito da Vitamina D Impacto no Risco Cardiovascular
24,25(OH)₂D₃ Redução de 29%
25(OH)D₃ (padrão) Redução de 26%
Outras formas Sem influência significativa

Embora o organismo sintetize esses metabólitos a partir da vitamina D básica, a eficácia desse processo depende da genética individual. Os pesquisadores consideram as conclusões genéticas preliminares e planejam confirmá-las em estudos populacionais mais amplos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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