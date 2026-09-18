Uso semanal de ibuprofeno pode causar danos ocultos aos rins

O uso regular de medicamentos à base de ibuprofeno, mesmo em doses padrão, pode causar danos ocultos aos rins. A médica Sara Marin Berbell, em entrevista ao jornal El Confidencial, alertou que o hábito de suprimir dores periódicas com comprimidos, sem investigar a causa, frequentemente resulta em patologias crônicas. O perigo reside no efeito cumulativo: enquanto a dose única é segura, o uso semanal transforma o analgésico em um agente tóxico para o sistema excretor.
O ibuprofeno pertence à classe dos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs). Esses fármacos bloqueiam as enzimas responsáveis pela dor, mas simultaneamente alteram o fluxo sanguíneo renal. Com a presença constante da substância no sangue, os vasos renais se contraem, o que pode levar à isquemia dos tecidos. Como exemplo, a Dra. Berbell citou o caso de uma paciente que utilizou o medicamento por anos durante o período menstrual, resultando em alterações graves na função renal detectadas por exames de sangue.
"O problema central é que os rins são órgãos 'silenciosos'. Eles podem perder a função ao longo de anos sem causar desconforto evidente, até que a situação se torne crítica. O uso regular e descontrolado de AINEs é um dos caminhos mais curtos para a nefropatia", afirmou a terapeuta Anna Kuznetsova.
Dores recorrentes, como as de cabeça ou menstruais, são frequentemente vistas como normais. No entanto, a necessidade de medicação semanal indica a existência de um processo patológico. A Dra. Berbell ressalta que há uma diferença fundamental entre o uso para um episódio isolado e a transformação do fármaco em rotina. Ao suprimir o sintoma, não se trata a doença base, mas concede-se tempo para que os efeitos colaterais danifiquem os órgãos internos.
"Muitas vezes, dores habituais nas costas ou articulações escondem inflamações sistêmicas ou alterações degenerativas. Ao 'desligar' constantemente o sinal da dor, a pessoa perde a janela de tempo em que a doença poderia ser controlada sem a necessidade de fármacos pesados", explicou a clínica geral Elena Morozova.
Para reduzir riscos, recomenda-se seguir rigorosamente a dose e a duração do tratamento. Caso não haja melhora em três dias, o uso por conta própria deve ser interrompido. Além disso, a chance de lesão renal e gastrointestinal aumenta em quadros de desidratação ou quando se combinam diferentes tipos de analgésicos.
"Pacientes raramente leem a seção de interações medicamentosas. Por exemplo, combinar ibuprofeno com certos remédios para pressão arterial pode impactar os rins quase instantaneamente. É fundamental que a terapia para dor aguda seja confirmada por um especialista", alertou o farmacologista clínico Aleksey Ryabtsev.
|Situação
|Nível de risco e recomendação
|Uso único após trauma
|Risco baixo. Seguro, desde que não haja contraindicações.
|Uso semanal
|Risco alto. Requer exames de função renal.
|Uso em jejum
|Perigoso para o estômago. Risco de gastrite e erosões.
|Curso superior a 5 dias
|Risco crítico. Necessário controle médico.
O ibuprofeno é mais perigoso que outros analgésicos?
Não necessariamente, mas seu uso descontrolado é mais comum. Qualquer fármaco da classe dos AINEs, se usado com frequência, sobrecarrega rins, fígado e a mucosa gástrica.
Como identificar se os rins estão sendo afetados?
Nos estágios iniciais, a detecção ocorre apenas via exames de sangue (creatinina, ureia) e urina. Sinais externos, como edemas ou alteração na cor da urina, surgem apenas em casos de danos graves.
É permitido usar ibuprofeno para cólicas menstruais?
Sim, em episódios isolados. Se a dor for intensa a ponto de exigir medicação todos os meses, a causa deve ser tratada por um ginecologista.
Qual dose é considerada perigosa?
Além da dose única elevada, a dose cumulativa é perigosa. O uso regular, mesmo de doses terapêuticas mínimas por meses ou anos, pode destruir os tecidos dos órgãos.
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