Vacina contra HPV passa a ser indicada para crianças a partir de 2 anos em situações específicas

O Ministério da Saúde do Brasil baixou a idade mínima para a vacinação contra o HPV em casos de violência sexual. Agora, a dose é indicada para crianças a partir de 2 anos. Antes, a recomendação era restrita a vítimas entre 9 e 45 anos.
A mudança, detalhada em nota técnica, responde ao salto nos registros de abusos contra crianças pequenas. Os dados mostram que a violência sexual na primeira infância (0 a 4 anos) quadruplicou em uma década: saltou de 1.671 casos em 2014 para 7.845.
O crescimento também é evidente em outras faixas etárias no mesmo período:
O vírus HPV está ligado a diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, pênis, vulva, vagina, canal anal e orofaringe, além de provocar verrugas anogenitais e lesões nas vias aéreas superiores.
Para o Ministério da Saúde, a vacinação precoce é necessária porque crianças vítimas de violência têm maior chance de contrair infecções sexualmente transmissíveis (IST) e enfrentam riscos maiores de reincidência do abuso. Além do dano físico, a exposição precoce ao vírus soma-se a traumas emocionais, transtornos mentais e dificuldades de aprendizado que podem vulnerabilizar a saúde do indivíduo ao longo de toda a vida.
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