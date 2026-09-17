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Crise climática é classificada como emergência de saúde pública no Brasil

Saúde

O clima mudou e a conta chegou no sistema de saúde. O ministro Alexandre Padilha classificou a crise climática como uma emergência de saúde pública, alertando que a infraestrutura do Brasil precisa se adaptar rápido para evitar o colapso diante de novas ameaças.

Комар на коже
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Комар на коже

Os números da Organização Mundial da Saúde (OMS) são diretos: uma em cada quatro mortes no mundo tem alguma ligação com as mudanças no clima. O impacto não é mais apenas teórico ou distante. O mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, já chegou ao Reino Unido, provando que as fronteiras tropicais estão se expandindo.

No Brasil, o risco se materializa no Sul. O aumento da temperatura média empurra a dengue para regiões onde a doença era rara, como o Rio Grande do Sul. Além das arboviroses, as ondas de calor extremo elevam a incidência de doenças cardiovasculares e outras condições crônicas.

Sobre a resposta a desastres, como as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em 2024, Padilha afirmou que a pasta está com uma preparação superior à daquela época, mas admitiu que a vigilância deve ser constante em todas as regiões.

O alerta imediato agora é o fenômeno El Niño. Segundo Nilton Pereira, secretário-executivo adjunto do ministério, o país enfrenta a possibilidade de registrar o El Niño mais forte de toda a série histórica. Os efeitos mais intensos começam agora, em setembro de 2026, e devem persistir até março de 2027.

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Author`s name Petr Ermilin
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