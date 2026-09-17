Falta de vontade para tarefas simples: quando a apatia merece atenção

A desmotivação profunda muitas vezes é confundida com o cansaço comum. No entanto, a falta de vontade de realizar tarefas simples, como cuidar da pele ou escolher uma roupa, pode indicar um sinal de alerta do sistema psíquico. Diferente da preguiça, a apatia não é uma escolha, mas um estado de neutralidade emocional onde o impulso de "querer" deixa de existir.

Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сезонное выгорание

Apatia vs. Preguiça: onde está a diferença?

Embora ambos os estados possam resultar em horas de inatividade, a mecânica interna é distinta. A preguiça é a decisão de não realizar algo desagradável; a pessoa ainda possui desejos, mas evita o esforço. Na apatia, o impulso desaparece. O indivíduo torna-se indiferente aos acontecimentos, sejam eles positivos ou negativos.

De acordo com a psicóloga Nadezhda Osipova, em conversa com о Pravda.Ru, a apatia retira a "alimentação emocional" das ações. Com isso, atividades básicas de higiene ou uma ida ao mercado passam a exigir um esforço de vontade exaustivo.

Esse estado pode causar a perda de conexão com o próprio corpo. É comum que a pessoa ignore desconfortos físicos, perca o apetite sob estresse ou, inversamente, passe a comer de forma automática. A realidade parece distante, como se fosse observada através de um vidro fosco.

Sinais de alerta e a "dormência emocional"

A apatia é mais difícil de notar do que a tristeza, pois não costuma vir acompanhada de choro, mas sim de um sentimento de vazio. O isolamento social é um marcador forte: conversas tornam-se cansativas e manter círculos de amizade parece irrelevante.

No aspecto físico, podem surgir a dificuldade de concentração e alterações no sono. É possível passar horas assistindo a vídeos sem absorver o conteúdo ou dormir por 10 a 12 horas e ainda acordar sem energia. Quando a apatia persiste por mais de duas semanas, é fundamental buscar ajuda profissional para descartar quadros de depressão ou disfunções endócrinas.

A médica terapeuta Anna Kuznetsova alerta que a apatia pode ser um sinal precursor de burnout, ocorrendo quando a pessoa ignora a exaustão e continua trabalhando além de seus limites.

Por que a mente entra em "modo de economia"?

Geralmente, a apatia funciona como um mecanismo de defesa contra a sobrecarga. O excesso de informações e a exposição constante a conflitos globais via dispositivos digitais podem esgotar os recursos psíquicos. Quando algo relevante ocorre na vida pessoal, a mente já não tem energia para reagir.

Os principais fatores que contribuem para esse estado incluem:

Estresse crônico: O esgotamento de hormônios como cortisol e adrenalina pode levar o sistema a um estado de "congelamento".

O esgotamento de hormônios como cortisol e adrenalina pode levar o sistema a um estado de "congelamento". Burnout: A supressão prolongada de desejos pessoais em favor de obrigações constantes.

A supressão prolongada de desejos pessoais em favor de obrigações constantes. Questões somáticas: Problemas na glândula tireoide ou sedentarismo extremo.

Problemas na glândula tireoide ou sedentarismo extremo. Intoxicações: Uso de álcool ou efeitos colaterais de certos medicamentos.

Caminhos para a recuperação

O primeiro passo é a aceitação do descanso, eliminando a culpa pela inatividade. A recuperação gradual pode envolver a criação de micro-rituais de autocuidado, como caminhadas curtas ou desconectar-se de notícias horas antes de dormir.

A médica generalista Elena Morozova ressalta a importância de avaliar a saúde física. Deficiências de ferro e de vitaminas B e D podem mimetizar a exaustão psíquica, tornando os exames de sangue essenciais para a investigação.

Se o quadro não melhorar, a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar a identificar padrões mentais limitantes. Em alguns casos, o acompanhamento médico pode incluir suporte medicamentoso. A apatia não deve ser vista como um traço de personalidade, mas como uma condição temporária que pode ser corrigida.

Dúvidas comuns

Qual a diferença entre apatia e depressão?

A depressão frequentemente envolve sentimentos de culpa, angústia e dor física. A apatia é a ausência de sentimentos, um estado de vazio. Contudo, a apatia é frequentemente um dos sintomas centrais de um transtorno depressivo.

A apatia pode desaparecer sozinha?

Se for uma reação breve ao estresse ou falta de sono, o corpo tende a se recuperar com descanso. Se a causa for crônica ou biológica, a intervenção profissional é necessária para evitar o agravamento.

Vitaminas resolvem a falta de energia?

Apenas se houver deficiência comprovada. O uso indiscriminado de suplementos pode ser ineficaz. O ideal é ajustar a alimentação e a rotina, utilizando medicamentos apenas sob prescrição médica.

Há ligação com a saúde física?

Sim. Desequilíbrios hormonais, anemia e processos inflamatórios podem se manifestar através do esgotamento emocional e da apatia.