Fatores genéticos determinam a predisposição a crises de enxaqueca em 70% dos casos

Em cerca de 70% dos casos, a predisposição a crises de enxaqueca é determinada por fatores genéticos. Quando um paciente apresenta esse tipo de dor de cabeça, há uma alta probabilidade de que parentes diretos manifestem sintomas semelhantes. Para os médicos, o histórico familiar serve como um marcador que auxilia na distinção entre patologias primárias e dores secundárias, permitindo a escolha de um esquema terapêutico mais preciso.

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A herança genética da dor

A enxaqueca é uma condição neurológica complexa com raízes profundas no histórico familiar. Segundo o terapeuta e candidato a doutor em medicina Aleksei Khukhrev, a natureza hereditária prevalece na maioria dos casos. Por isso, a análise do anamnese familiar é prioritária: a presença de parentes com queixas semelhantes reforça a hipótese diagnóstica.

"A hereditariedade define o limiar de excitabilidade do sistema nervoso. Se os pais tinham enxaqueca, o cérebro do filho pode ser naturalmente mais sensível a gatilhos, como luz forte ou estresse", explica a médica generalista Elena Morozova ao Pravda.Ru.

Identificar a predisposição genética evita a realização de exames desnecessários. O excesso de diagnósticos, como a varredura de vasos sanguíneos sem indicação clara, muitas vezes não contribui para a conclusão correta em casos de dores primárias. O histórico familiar permite que o médico foque na medicação para interromper a crise, em vez de buscar causas inexistentes, como tumores.

Diagnóstico e sinais de alerta

É fundamental diferenciar a enxaqueca de condições que representam risco imediato à vida. A neurologista Milyausha Mamadalieva alerta para o aumento de eventos vasculares em jovens. Para uma triagem rápida, recomenda-se observar o equilíbrio, a visão e a simetria facial. Enquanto na enxaqueca o paciente geralmente busca silêncio e repouso, no acidente vascular cerebral (AVC) ocorrem perdas de coordenação e alterações na fala, o que exige hospitalização imediata.

Tonturas intensas também podem ser confundidas com o início de uma crise, embora causas ligadas ao aparelho vestibular possam ser a origem do problema.

"As crises de enxaqueca frequentemente vêm acompanhadas de distúrbios vegetativos que podem mimetizar um estado pré-AVC. No entanto, na enxaqueca genética, os sintomas se repetem ao longo de anos, enquanto o déficit agudo de fluxo sanguíneo no cérebro surge subitamente e progride", esclarece o neurologista Artem Sinitsyn ao Pravda.Ru.

Atenção também é necessária ao tratar doenças concomitantes. Alguns medicamentos para controle da pressão arterial ou redução do colesterol podem alterar a frequência das crises. O manejo da saúde deve considerar todos os riscos, incluindo a qualidade do sono.

Rotina e prevenção

A genética indica a predisposição, mas não é um destino inevitável. O regime diário é decisivo no controle da condição. A privação crônica de sono ou tentativas incorretas de compensar o descanso podem gerar o chamado "jetlag social", desencadeando novas crises. A exposição à luz no quarto também interfere nos ritmos circadianos, funcionando como um gatilho para cérebros predispostos.

"Quem sofre de enxaqueca deve manter níveis estáveis de glicose e evitar longos períodos de jejum. Oscilações bruscas de insulina podem provocar espasmos vasculares, tornando a alimentação fracionada mais indicada do que dietas restritivas", afirma a terapeuta Anna Kuznetsova ao Pravda.Ru.

Para reduzir a carga cognitiva e os hormônios do estresse, caminhadas em ambientes naturais são recomendadas como medida de prevenção a longo prazo, auxiliando o cérebro a se desligar do ruído urbano.

Sinal Característica na Enxaqueca Hereditariedade Presente em 70% dos pacientes (parentes diretos) Tipo de dor Pulsátil, geralmente unilateral, intensificada pela luz Início Geralmente até os 30-35 anos, comum na adolescência Gatilhos Estresse, odores, luz, irregularidade no sono e alimentação

Perguntas Frequentes

A enxaqueca é transmitida apenas de mãe para filha?

O risco é maior pela linhagem feminina, mas a predisposição também ocorre via paterna. Se ambos os pais possuem a condição, a probabilidade de o filho desenvolvê-la chega a 75-80%.

É possível ter a primeira crise após os 50 anos?

Não é comum para a enxaqueca hereditária clássica. O surgimento de dores fortes nessa idade exige investigação rigorosa para descartar neoplasias ou patologias vasculares.

Analgésicos comuns funcionam?

Frequentemente são pouco eficazes, pois a dor está ligada a processos inflamatórios específicos e dilatação dos vasos cerebrais. Geralmente, são necessários medicamentos especializados, como os triptanos.

A dieta influencia a frequência?

Sim. Alimentos como chocolate, vinho tinto e queijos maturados contêm tiramina, que pode provocar crises em pessoas predispostas. O equilíbrio nutricional é essencial para a proteção do organismo.