O perigo do sal oculto: por que tirar o saleiro da mesa não basta para a pressão

Controle da pressão arterial vai além de medicamentos e caminhadas. O que entra no prato define o resultado: o excesso de sal em alimentos processados retém líquidos, aumenta o volume de sangue e sobrecarrega os vasos, podendo anular a eficácia do tratamento da hipertensão.
Normas europeiras estabelecem o limite seguro de 5 gramas de sal por dia para adultos (equivalente a 2 gramas de sódio). O problema é que a maior parte desse volume não vem do saleiro doméstico. Mais de 70% do sódio ingerido provém de produtos industrializados: embutidos, queijos curados, conservas e pratos semi-prontos.
"O excesso de sódio atua como um ímã para a água. O líquido fica retido nos tecidos e nos vasos, elevando a pressão. Para evitar isso, é preciso ler os rótulos: até pães e molhos prontos podem ter níveis de sal críticos para quem é hipertenso", explica o cardiologista Valeriy Klimov.
Para reduzir a dependência do sal sem perder o sabor, a alternativa é usar temperos naturais: ervas frescas, especiarias, alho ou suco de limão. A dieta funciona como base, mas não substitui o tratamento médico da hipertensão.
Além do sal, o açúcar e o álcool exigem controle, pois afetam a parede vascular e o metabolismo, especialmente em pessoas com sobrepeso. A recomendação é trocar carnes processadas por alimentos integrais e minimamente processados: vegetais da estação, frutas e leguminosas. Esses itens são ricos em potássio, que auxilia na excreção do sódio e no relaxamento das artérias.
"Uma dieta rica em fibras e potássio ajuda a diminuir o desgaste do sistema cardiovascular. No entanto, quem tem doenças renais graves ou usa certos medicamentos deve ter cuidado com o excesso de potássio. Qualquer mudança radical no cardápio deve ser discutida com o médico", alerta a terapeuta Anna Kuznetsova.
Alguns alimentos oferecem suporte adicional. O consumo de uvas, por exemplo, fornece antioxidantes presentes na casca que auxiliam a elasticidade dos tecidos, embora o excesso de açúcar da fruta possa prejudicar a metabolização. Atenção também aos produtos "fitness": substitutos do açúcar e adoçantes podem ter impactos negativos no fígado e no metabolismo superiores ao do açúcar comum.
"Pacientes tentam melhorar a dieta trocando açúcar por substitutos ou consumindo lanches 'saudáveis' cheios de conservantes. No caso da pressão, a regra é simples: quanto mais simples a composição do produto, mais seguro ele é", afirma o nutricionista Alexey Dorofeev.
O equilíbrio geral do corpo também impacta a saúde vascular. Fadiga persistente pode indicar desajustes hormonais. Em mulheres, a insônia frequentemente liga-se aos níveis de progesterona, e o sono de qualidade é vital para a recuperação dos vasos. Além disso, o sedentarismo e a má alimentação são fatores de risco comuns tanto para a hipertensão quanto para doenças oncológicas.
|Produto/Fator
|Efeito na pressão
|Sal de cozinha (Sódio)
|Retém água, aumenta o volume sanguíneo e a pressão
|Vegetais e leguminosas (Potássio)
|Auxiliam na eliminação do sódio e relaxam os vasos
|Embutidos e ultraprocessados
|Fonte de sal oculto, provocam picos de pressão
|Álcool e Açúcar
|Prejudicam o metabolismo e danificam os vasos
Por que não basta apenas parar de colocar sal na comida?
Porque a maior parte do sódio já está incorporada nos alimentos durante a fabricação. Pães, molhos e conservas usam sal para conservar e realçar o sabor.
Em quanto tempo a dieta faz efeito?
A redução do sal pode impactar a pressão nas primeiras duas semanas. O efeito sustentável depende da manutenção do hábito e de mudanças no estilo de vida.
O potássio pode substituir os remédios?
Não. A alimentação é uma ferramenta auxiliar. A medicação prescrita não deve ser interrompida, embora a dieta correta possa permitir que o médico reduza as doses no futuro.
Quais temperos substituem bem o sal?
Alho seco, cebola em pó, páprica, cúrcuma, raspas de limão e ervas frescas (salsa, coentro, manjericão). Eles estimulam as papilas gustativas, minimizando a falta do sal.
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