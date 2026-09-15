Exercícios reduzem mortalidade geral e retorno da doença em pacientes oncológicos

Atividade física regular durante e após o tratamento oncológico reduz a mortalidade e as chances de recidiva da doença. Os dados são de uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados publicada no British Journal of Sports Medicine.

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A análise compilou dados de 21 estudos realizados na América do Norte, Europa, Ásia e Austrália, abrangendo 8.449 participantes, com média de idade de 54 anos. A maioria do grupo era composta por mulheres com câncer de mama, colorretal e pancreático. O acompanhamento médio foi de cinco anos.

Os números mostram que quem manteve a rotina de exercícios apresentou:

Redução de 23% no risco geral de morte;

Queda de 26% na mortalidade específica por câncer;

Diminuição de 18% nas mortes por outras causas;

Redução de 17% na probabilidade de a doença retornar.

O benefício foi mais evidente em pacientes nos estágios iniciais da doença e naqueles que cumpriram ao menos 70% do programa de treinos. Quanto ao tipo de atividade, os melhores resultados vieram de exercícios aeróbicos ou da combinação de cardio com musculação. O treino de força isolado não demonstrou vantagem clara, embora os autores alertem que essa conclusão baseia-se em apenas um estudo pequeno, com 129 pessoas.

Os pesquisadores atribuem esses resultados a mecanismos biológicos: o exercício aeróbico melhora a função cardiovascular, mobiliza células imunes e altera o fluxo sanguíneo no tumor, o que pode potenciar o tratamento principal. Além disso, a atividade física reduz níveis de certos hormônios sexuais e aumenta a absorção de glicose pelos músculos, limitando o "combustível" para as células cancerígenas, além de auxiliar na recuperação do DNA danificado.

Há limitações nos dados: os autores não encontraram evidências de que o esporte aumente o tempo até a progressão da doença ou elimine completamente o câncer invasivo após o tratamento padrão. Também faltam dados robustos sobre estágios avançados da patologia.

A conclusão do estudo é que a atividade física atua como uma ferramenta de sobrevivência, e não apenas como suporte para a qualidade de vida ou combate à fadiga. Com isso, programas estruturados de exercícios podem ser integrados ao tratamento oncológico.