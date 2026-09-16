Órteses, exercícios e hidroterapia superam tecnologias no tratamento da artrose no joelho

Órteses para os joelhos, exercícios físicos e hidroterapia apresentaram resultados superiores a diversos métodos tecnológicos no tratamento da artrose do joelho. A conclusão é de uma análise abrangente publicada na revista PLOS One.

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A busca por alternativas não farmacológicas ocorre porque os anti-inflamatórios convencionais frequentemente causam efeitos colaterais no sistema cardiovascular e gastrointestinal.

Para chegar a esse resultado, a equipe liderada por Yuan Luo, do Primeiro Hospital Popular de Neijiang, na China, realizou uma meta-análise de rede. Os pesquisadores revisaram 139 ensaios clínicos já existentes, que envolveram quase 10 mil participantes. Esse método estatístico permite comparar a eficácia de diferentes intervenções mesmo quando elas não foram testadas lado a lado no mesmo estudo.

Foram avaliados 12 métodos, incluindo palmilhas, bandagens (tapes), exercícios, terapia a laser, ultrassom e eletroestimulação. Os dados apontam os seguintes resultados:

Órteses (braces): registraram a melhor performance geral, reduzindo a dor e a rigidez articular, além de melhorar a mobilidade.

registraram a melhor performance geral, reduzindo a dor e a rigidez articular, além de melhorar a mobilidade. Hidroterapia: mostrou-se a intervenção mais eficaz especificamente para a redução da dor.

mostrou-se a intervenção mais eficaz especificamente para a redução da dor. Exercícios regulares: trouxeram melhorias consistentes na função física e no bem-estar geral.

Quanto às terapias tecnológicas, a terapia a laser de alta intensidade e a terapia por ondas de choque apresentaram benefícios em pontos isolados, mas não foram soluções universais. Já o ultrassom figurou entre os métodos com menor eficácia.

Os autores ressaltam que a precisão do ranking é limitada, pois os estudos analisados variaram significativamente em relação ao tamanho das amostras e à duração do tratamento. O estudo indica que intervenções simples e de baixo custo podem ser mais eficazes que equipamentos caros, sugerindo a necessidade de novas pesquisas sobre a combinação dessas terapias.