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Dieta e exercícios não impedem infarto em casos de colesterol genético

Saúde

Hábitos saudáveis, dieta equilibrada e sono regular não anulam a possibilidade de eventos cardiovasculares graves. A médica Lucy McBride relatou o caso de um paciente de 50 anos que, apesar de manter rigorosa rotina de exercícios e alimentação, apresentou graves danos vasculares.

Травма на тренировке
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Травма на тренировке

Os exames revelaram níveis críticos de colesterol LDL (lipoproteína de baixa densidade) e a presença de placas ateroscleróticas significativas nas artérias coronárias. No caso descrito, a predisposição genética prevaleceu sobre os fatores externos de estilo de vida.

Segundo o cardiologista Valeriy Klimov, a hipercolesterolemia hereditária pode manter alto o risco de infarto ou AVC mesmo em pessoas sem hábitos nocivos. Nessas condições, a atividade física sozinha é insuficiente, sendo necessária a correção medicamentosa.

Existe uma tendência atual de "autoprescrição" de procedimentos complexos. Pacientes buscam ressonâncias magnéticas de corpo inteiro, terapia hormonal com testosterona ou fármacos do grupo GLP-1 sem indicações médicas reais. Tentar resolver questões genéticas apenas com dispositivos de monitoramento fitness ou dietas da moda ignora os protocolos de exames e a medicina baseada em evidências.

Fator Impacto do Estilo de Vida Papel da Medicina
Nível de colesterol Redução de 10-15% via dieta Uso de estatinas em casos de risco genético
Estado das artérias Retardo na progressão de placas Monitoramento por imagem (TC, ultrassom)
Equilíbrio hormonal Suporte via sono e controle de peso Terapia substitutiva sob indicação rigorosa

O farmacologista clínico Aleksey Ryabtsev alerta que substituir medicamentos comprovados para redução de colesterol por suplementos ou apenas esportes, quando já existem placas vasculares, pode resultar em perda de tempo crítico. A medicação deve ser baseada no risco cardiovascular e não no desejo do paciente de "limpar" as artérias.

Além dos riscos silenciosos, alguns sinais requerem atenção imediata. Urologistas indicam a necessidade de exames ao notar sangue na urina, dores lombares ou disfunção erétil, que podem atuar como marcadores precoces de problemas vasculares.

A terapeuta Anna Kuznetsova defende que o rastreio deve ser direcionado. Em vez de buscas generalizadas, o foco deve estar em exames que efetivamente reduzem a mortalidade: controle da pressão arterial, perfil lipídico e glicose.

O esporte substitui a medicação?
Não, caso já existam alterações vasculares diagnosticadas ou distúrbios metabólicos significativos. A atividade física auxilia na prevenção, mas não trata patologias já formadas.

A ressonância de corpo inteiro é recomendada para prevenção?
A medicina baseada em evidências não recomenda a varredura total sem a presença de sintomas, devido ao risco de resultados falso-positivos e hiperdiagnóstico.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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