Uso de tecnologia vestível revela causa oculta da pressão alta em pacientes com aldosteronismo

Muitas pessoas diagnosticadas com hipertensão podem, na verdade, ter um problema nas glândulas suprarrenais. Pesquisadores do Reino Unido, Noruega, Suécia e Grécia propuseram o uso de um dispositivo vestível para monitorar a oscilação hormonal em tempo real e identificar a causa exata da pressão alta.

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O foco é o aldosteronismo primário, distúrbio caracterizado pela produção excessiva de aldosterona. Este hormônio regula o equilíbrio de sal e água no corpo; quando em excesso, provoca aumento persistente da pressão arterial, elevando a probabilidade de insuficiência cardíaca, diabetes e AVC. Estimativas indicam que a condição pode afetar até 20% dos pacientes hipertensos.

A dificuldade do diagnóstico reside na natureza do hormônio: a aldosterona não permanece constantemente alta, mas é liberada em picos. Coletas de sangue convencionais em clínicas podem indicar níveis normais se o exame não coincidir com um desses surtos. Frequentemente, essas oscilações ocorrem durante o sono, período em que exames laboratoriais padrão não são realizados.

Para registrar essas variações, a equipe utilizou o dispositivo U-RHYTHM. O aparelho, do tamanho de um telefone celular e fixado na cintura, coleta amostras através da pele sem a necessidade de punções venosas repetitivas, permitindo que o paciente mantenha suas atividades rotineiras e o sono.

No estudo com 60 pacientes, as medições foram feitas a cada 20 minutos durante um dia inteiro. Os dados confirmaram a presença de picos noturnos de aldosterona em diversos pacientes, que passariam despercebidos em diagnósticos tradicionais.

Os pesquisadores observaram que esses saltos noturnos são mais evidentes quando o problema está localizado em apenas uma das glândulas suprarrenais. A remoção cirúrgica do órgão afetado eliminou essas anomalias rítmicas, confirmando a ligação entre os picos hormonais e a doença.

A detecção precoce é relevante porque o aldosteronismo primário pode ser curável por meio de cirurgia, evitando complicações cardiovasculares graves. Atualmente, a tecnologia está em fase de prova de conceito. O professor Stafford Lightman, da Universidade de Bristol, e outros autores sugerem que a medicina avalie a dinâmica dos hormônios em vez de confiar apenas em indicadores isolados para investigar a hipertensão.