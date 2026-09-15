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Plantas medicinais podem anular efeito de remédios prescritos e causar intoxicação

Saúde

O uso de plantas medicinais por conta própria pode causar intoxicação de órgãos, reações alérgicas e anular a eficácia de remédios prescritos. Os perigos derivam da composição química dos vegetais, de erros na coleta e da contaminação da matéria-prima.

Переизбыток влаги
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Plantas possuem misturas complexas de substâncias. A escolha errada da espécie ou a dosagem inadequada podem provocar dermatite, conjuntivite e danos a órgãos internos. O risco aumenta devido à semelhança visual entre espécies: as bagas do lírio-do-vale podem ser confundidas com as do oxicoco, e a camomila medicinal com a camomila selvagem (toxica).

O fígado está exposto a riscos no uso de plantas como bagulnik, celidônia, confrei, kava-kava, sena, tussilagem e ashwagandha. Algumas ervas alteram o equilíbrio hormonal, a pressão arterial e aumentam a sensibilidade da pele aos raios UV. Outro ponto crítico é a presença de agrotóxicos, metais pesados, radionuclídeos e microrganismos nas amostras colhidas.

Cerca de 80 espécies de plantas interagem com fármacos, modificando sua ação no organismo. Erva-de-são-joão, ginkgo, alho e sálvia aceleram a atividade de enzimas hepáticas; isso faz com que o corpo elimine os remédios mais rápido, reduzindo sua eficácia.

Já a silimarina (cardo-mariano), camomila, alcaçuz e a toranja produzem o efeito oposto: retardam o metabolismo, o que acumula o medicamento no sangue e intensifica os efeitos colaterais.

Pavel Sergeyevich Ershov, especialista em organização e saúde pública, explica que combinar fitoterápicos com tratamentos prescritos exige consulta médica. A interação não monitorada entre os componentes pode alterar o resultado da terapia ou provocar intoxicação.

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