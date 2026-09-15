Azoospermia: por que a reposição hormonal pode tornar homens estéreis

Muitos homens buscam suplementos e terapias de testosterona para aumentar a libido ou combater a fadiga, mas esse caminho pode comprometer a capacidade de ter filhos. O uso de hormônios sintéticos pode gerar o efeito oposto ao desejado: em vez de estimular o sistema reprodutor, o corpo interrompe a produção natural de células reprodutivas.

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Quando o hormônio é introduzido de forma externa, o cérebro interpreta que já existe abundância da substância. Como resposta, a hipófise para de liberar as substâncias sinalizadoras (FSH e LH), responsáveis por comandar a produção de espermatozoides nos testículos. Na prática, essa terapia atua como um contraceptivo hormonal masculino, podendo reduzir a concentração de espermatozoides a zero.

O mecanismo de supressão

A produção de espermatozoides saudáveis exige que a concentração de testosterona dentro dos testículos seja significativamente maior do que a encontrada na corrente sanguínea. O problema ocorre porque géis, injeções ou adesivos elevam o nível do hormônio no sangue, mas reduzem a sua concentração local nos órgãos reprodutivos.

Dados clínicos indicam que até 90% dos homens que utilizam testosterona exógena desenvolvem azoospermia, que é a ausência total de espermatozoides no ejaculado. Embora o quadro possa ser reversível após a interrupção do uso, a recuperação pode levar de seis meses a dois anos. Em alguns casos, a fertilidade não retorna aos níveis iniciais.

"Prescrever testosterona para homens que planejam ser pais é um erro derivado da falta de compreensão da fisiologia. É preciso separar o tratamento de sintomas de 'testosterona baixa' da preparação para a concepção. Se o objetivo é ter um filho, a terapia deve estimular as próprias glândulas, e não substituí-las", explica a médica terapeuta e especialista em profilaxia baseada em evidências, Anna Kuznetsova.

Diagnóstico e alternativas

Antes de qualquer correção hormonal, é preciso identificar a causa da deficiência. A medicina divide a insuficiência em primária (quando o problema está nos testículos) e secundária (quando a falha ocorre no hipotálamo ou na hipófise).

Nos casos de insuficiência secundária, existem alternativas que elevam a testosterona sem bloquear a função reprodutiva, como a gonadotrofina coriônica humana ou moduladores seletivos de receptores de estrogênio.

Método de abordagem Impacto na fertilidade Terapia de reposição (injeções, géis) Negativo (supressão da espermatogênese) Estimulação com gonadotrofinas Positivo (ativação dos sistemas próprios) Mudanças no estilo de vida (sono, peso) Moderadamente positivo

Ajustes na dieta, higiene do sono e redução do percentual de gordura corporal podem elevar a testosterona natural em 20% a 30% sem o uso de fármacos. Isso ocorre porque o tecido adiposo contém a enzima aromatase, que converte hormônios masculinos em estrogênios (hormônios femininos). Portanto, o controle do peso impacta diretamente a fertilidade masculina.