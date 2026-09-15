Azoospermia: por que a reposição hormonal pode tornar homens estéreis

Muitos homens buscam suplementos e terapias de testosterona para aumentar a libido ou combater a fadiga, mas esse caminho pode comprometer a capacidade de ter filhos. O uso de hormônios sintéticos pode gerar o efeito oposto ao desejado: em vez de estimular o sistema reprodutor, o corpo interrompe a produção natural de células reprodutivas.
Quando o hormônio é introduzido de forma externa, o cérebro interpreta que já existe abundância da substância. Como resposta, a hipófise para de liberar as substâncias sinalizadoras (FSH e LH), responsáveis por comandar a produção de espermatozoides nos testículos. Na prática, essa terapia atua como um contraceptivo hormonal masculino, podendo reduzir a concentração de espermatozoides a zero.
A produção de espermatozoides saudáveis exige que a concentração de testosterona dentro dos testículos seja significativamente maior do que a encontrada na corrente sanguínea. O problema ocorre porque géis, injeções ou adesivos elevam o nível do hormônio no sangue, mas reduzem a sua concentração local nos órgãos reprodutivos.
Dados clínicos indicam que até 90% dos homens que utilizam testosterona exógena desenvolvem azoospermia, que é a ausência total de espermatozoides no ejaculado. Embora o quadro possa ser reversível após a interrupção do uso, a recuperação pode levar de seis meses a dois anos. Em alguns casos, a fertilidade não retorna aos níveis iniciais.
"Prescrever testosterona para homens que planejam ser pais é um erro derivado da falta de compreensão da fisiologia. É preciso separar o tratamento de sintomas de 'testosterona baixa' da preparação para a concepção. Se o objetivo é ter um filho, a terapia deve estimular as próprias glândulas, e não substituí-las", explica a médica terapeuta e especialista em profilaxia baseada em evidências, Anna Kuznetsova.
Antes de qualquer correção hormonal, é preciso identificar a causa da deficiência. A medicina divide a insuficiência em primária (quando o problema está nos testículos) e secundária (quando a falha ocorre no hipotálamo ou na hipófise).
Nos casos de insuficiência secundária, existem alternativas que elevam a testosterona sem bloquear a função reprodutiva, como a gonadotrofina coriônica humana ou moduladores seletivos de receptores de estrogênio.
|Método de abordagem
|Impacto na fertilidade
|Terapia de reposição (injeções, géis)
|Negativo (supressão da espermatogênese)
|Estimulação com gonadotrofinas
|Positivo (ativação dos sistemas próprios)
|Mudanças no estilo de vida (sono, peso)
|Moderadamente positivo
Ajustes na dieta, higiene do sono e redução do percentual de gordura corporal podem elevar a testosterona natural em 20% a 30% sem o uso de fármacos. Isso ocorre porque o tecido adiposo contém a enzima aromatase, que converte hormônios masculinos em estrogênios (hormônios femininos). Portanto, o controle do peso impacta diretamente a fertilidade masculina.
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