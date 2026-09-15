Incapacidade de trabalhar e sensibilidade à luz: a diferença real entre enxaqueca e dor de cabeça

Migrânea é frequentemente confundida com cansaço ou oscilações na pressão arterial, mas trata-se de uma condição neurológica com sinais específicos. A dor pulsátil, geralmente concentrada em um lado da cabeça, acompanhada de náuseas e sensibilidade aguda à luz e ao som, pode durar até três dias e incapacitar a rotina do paciente.

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Neste artigo:

Diferenças entre migrânea e dor de cabeça comum

Formas de aliviar os sintomas

Identificação de gatilhos e prevenção

Perguntas frequentes

Diferenças entre migrânea e dor de cabeça comum

A migrânea não é apenas uma dor intensa, mas uma alteração no funcionamento do sistema nervoso. Segundo a médica Alena Paretskaya, a condição apresenta critérios clínicos definidos: a pulsação unilateral costuma persistir de 4 a 72 horas, frequentemente associada a vômitos e fotofobia, o que leva o paciente a procurar ambientes escuros e silenciosos.

"O marcador principal é a incapacidade de manter as atividades. Enquanto na cefaleia tensional a pessoa consegue trabalhar, apesar do desconforto, na migrânea qualquer esforço físico torna-se insuportável", explica a terapeuta Anna Kuznetsova.

Alterações vasculares também podem manifestar sinais externos. Médicos observam que placas de colesterol visíveis nos olhos podem indicar riscos para todo o sistema circulatório, incluindo os vasos cerebrais.

Formas de aliviar os sintomas

Para mitigar a crise, especialistas sugerem a isolação sensorial com o uso de tampões auriculares e máscaras para dormir. O sono pode ajudar a estabilizar o sistema nervoso durante o pico da dor. Compressas frias na testa ou na nuca também são indicadas, por períodos de até 15 minutos.

"Algumas dores surgem por hipóxia causada por espasmos musculares. Nesses casos, uma massagem leve na região cervical pode melhorar o fluxo sanguíneo, mas deve ser feita com extrema cautela", alerta o neurologista Artem Sinitsyn.

A fome também atua como gatilho. A médica Zuhra Pavlova cita dados que apontam que a ausência de alimentação por 6 horas eleva o risco de crises em 27%. Nestes casos, chá quente com açúcar e limão pode ajudar a estabilizar os níveis de glicose, essenciais para as células nervosas.

Identificação de gatilhos e prevenção

A redução dos episódios depende da identificação de irritantes individuais. O uso de um diário de sintomas — registrando alimentação, nível de estresse, clima e ciclo hormonal — ajuda a mapear esses padrões.

"O diário permite notar correlações invisíveis no dia a dia. Muitas vezes, o gatilho não é um fator único, mas a combinação de vários, como a falta de sono somada a um odor forte", afirma a clínica geral Elena Morozova.

Além disso, movimentos inadequados em atividades domésticas ou jardinagem podem causar pinçamentos nervosos, gerando dores que podem ser confundidas com crises neurológicas.

Sinal / Fator Características na Migrânea Localização Geralmente unilateral Tipo de sensação Pulsátil, intensifica-se com o movimento Sintomas associados Náuseas, vômitos, fotofobia e fonofobia Duração De 4 horas até 3 dias

Perguntas frequentes

Métodos caseiros podem curar a migrânea?

Não. Compressas e chás podem atenuar sintomas temporariamente, mas a condição exige tratamento neurológico especializado por ser uma doença sistêmica.

Por que a necessidade de escuridão durante a crise?

Isso ocorre devido à hipersensibilidade do córtex cerebral. Sinais visuais e auditivos comuns são processados pelo cérebro como excessivos e dolorosos.

A dieta reduz a frequência das crises?

Sim. Alimentação regular estabiliza o quadro. Além disso, identificar gatilhos alimentares (como chocolates ou queijos maturados) via diário alimentar ajuda a evitar novos episódios.

Quando procurar um médico urgentemente?

Se a característica da dor mudar, a frequência aumentar ou se houver dormência nos membros e alteração na fala.