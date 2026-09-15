Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Incapacidade de trabalhar e sensibilidade à luz: a diferença real entre enxaqueca e dor de cabeça

Saúde

Migrânea é frequentemente confundida com cansaço ou oscilações na pressão arterial, mas trata-se de uma condição neurológica com sinais específicos. A dor pulsátil, geralmente concentrada em um lado da cabeça, acompanhada de náuseas e sensibilidade aguda à luz e ao som, pode durar até três dias e incapacitar a rotina do paciente.

Мигрень
Photo: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Neste artigo:
Diferenças entre migrânea e dor de cabeça comum
Formas de aliviar os sintomas
Identificação de gatilhos e prevenção
Perguntas frequentes

Diferenças entre migrânea e dor de cabeça comum

A migrânea não é apenas uma dor intensa, mas uma alteração no funcionamento do sistema nervoso. Segundo a médica Alena Paretskaya, a condição apresenta critérios clínicos definidos: a pulsação unilateral costuma persistir de 4 a 72 horas, frequentemente associada a vômitos e fotofobia, o que leva o paciente a procurar ambientes escuros e silenciosos.

"O marcador principal é a incapacidade de manter as atividades. Enquanto na cefaleia tensional a pessoa consegue trabalhar, apesar do desconforto, na migrânea qualquer esforço físico torna-se insuportável", explica a terapeuta Anna Kuznetsova.

Alterações vasculares também podem manifestar sinais externos. Médicos observam que placas de colesterol visíveis nos olhos podem indicar riscos para todo o sistema circulatório, incluindo os vasos cerebrais.

Formas de aliviar os sintomas

Para mitigar a crise, especialistas sugerem a isolação sensorial com o uso de tampões auriculares e máscaras para dormir. O sono pode ajudar a estabilizar o sistema nervoso durante o pico da dor. Compressas frias na testa ou na nuca também são indicadas, por períodos de até 15 minutos.

"Algumas dores surgem por hipóxia causada por espasmos musculares. Nesses casos, uma massagem leve na região cervical pode melhorar o fluxo sanguíneo, mas deve ser feita com extrema cautela", alerta o neurologista Artem Sinitsyn.

A fome também atua como gatilho. A médica Zuhra Pavlova cita dados que apontam que a ausência de alimentação por 6 horas eleva o risco de crises em 27%. Nestes casos, chá quente com açúcar e limão pode ajudar a estabilizar os níveis de glicose, essenciais para as células nervosas.

Identificação de gatilhos e prevenção

A redução dos episódios depende da identificação de irritantes individuais. O uso de um diário de sintomas — registrando alimentação, nível de estresse, clima e ciclo hormonal — ajuda a mapear esses padrões.

"O diário permite notar correlações invisíveis no dia a dia. Muitas vezes, o gatilho não é um fator único, mas a combinação de vários, como a falta de sono somada a um odor forte", afirma a clínica geral Elena Morozova.

Além disso, movimentos inadequados em atividades domésticas ou jardinagem podem causar pinçamentos nervosos, gerando dores que podem ser confundidas com crises neurológicas.

Sinal / Fator Características na Migrânea
Localização Geralmente unilateral
Tipo de sensação Pulsátil, intensifica-se com o movimento
Sintomas associados Náuseas, vômitos, fotofobia e fonofobia
Duração De 4 horas até 3 dias

Perguntas frequentes

Métodos caseiros podem curar a migrânea?
Não. Compressas e chás podem atenuar sintomas temporariamente, mas a condição exige tratamento neurológico especializado por ser uma doença sistêmica.

Por que a necessidade de escuridão durante a crise?
Isso ocorre devido à hipersensibilidade do córtex cerebral. Sinais visuais e auditivos comuns são processados pelo cérebro como excessivos e dolorosos.

A dieta reduz a frequência das crises?
Sim. Alimentação regular estabiliza o quadro. Além disso, identificar gatilhos alimentares (como chocolates ou queijos maturados) via diário alimentar ajuda a evitar novos episódios.

Quando procurar um médico urgentemente?
Se a característica da dor mudar, a frequência aumentar ou se houver dormência nos membros e alteração na fala.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Mulher
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca
Carros
Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca
Como criar um visual sofisticado sem depender de marcas de luxo
Mulher
Como criar um visual sofisticado sem depender de marcas de luxo
Mais populares
Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido

A Porsche integrou componentes elétricos ao clássico motor boxer para alterar a resposta de aceleração e a dinâmica de saída do novo modelo conversível.

Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido
Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies
Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies
Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca
Gatinhos para a Vida: 7 Raças de Gatos Mais Pequenos para Quem Adora Animais de Estimação Compactos
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Os lençóis ásperos já não são um problema: uma colher deste produto altera completamente os resultados da lavagem
Um lanche rápido e prático: salsichas panadas e fritas em apenas 10 minutos!
Um lanche rápido e prático: salsichas panadas e fritas em apenas 10 minutos!
últimos materiais
Professores são detidos por falsificação de notas em Tete
Como conseguir volume na raiz de cabelos finos com pó volumizador
Países da Bacia do Zambeze definem bases de programa de resiliência alimentar
Terroristas raptam mulheres e saqueiam aldeia em Cabo Delgado
Mission Efficiency: Volkswagen testa redução de massa e fluxo de ar em trajeto de 1.278 km
Ácidos graxos na urina definem a assinatura olfativa individual de gatos
Brics fizeram uma rara trégua interna: Nova Délhi expôs a nova linha do bloco
Saúde de Moçambique aposta em tecnologia para travar roubos de fármacos
Líbia abre rota marítima direta para a África Ocidental e reduz foco na Europa
Estimulação, coagulação ou ablação: entenda a lógica dos tratamentos faciais
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.