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Infecção por Vibrio vulnificus pode ser fatal em até 48 horas sem tratamento

Saúde

A bactéria Vibrio vulnificus, encontrada em águas marinhas quentes, provoca a fasciíte necrosante, uma infecção dos tecidos moles que progride rapidamente. Nos Estados Unidos, a letalidade é alta: na Louisiana, cinco de nove infectados morreram; na Flórida, houve duas mortes em 14 casos; Maryland registrou 72 infecções. O quadro exige socorro imediato, pois a janela de intervenção é medida em horas.

Flagellated Vibrio Vulnificus Bacterium - Colorized Scanning Electron Micrograph (SEM) - cdc.gov - 1576 x 1080
Photo: commons.wikimedia.org by CDC/ Janice Haney Carr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Flagellated Vibrio Vulnificus Bacterium - Colorized Scanning Electron Micrograph (SEM) - cdc.gov - 1576 x 1080

O termo "bactéria comedora de carne" refere-se à capacidade do patógeno de destruir vasos sanguíneos, músculos, fáscias e tecido subcutâneo através da liberação de toxinas que causam necrose. Se atingir a corrente sanguínea, a bactéria pode provocar sepse. Sem tratamento, a infecção pode ser fatal em até 48 horas.

Anualmente, os EUA registram entre 150 e 200 casos. A taxa de mortalidade é de aproximadamente 20%, tornando-a um dos patógenos mais letais transmitidos por frutos do mar.

Vias de contágio e grupos de risco

A infecção ocorre de duas formas principais:

  • Contato de feridas abertas, cortes ou escoriações com água salgada ou salobra quente. A bactéria penetra inclusive por microlesões, como marcas de depilação, piercing ou tatuagens.
  • Consumo de frutos do mar crus ou mal cozidos, especialmente ostras vindas de águas contaminadas.

O risco é maior para idosos e pessoas com diabetes, doenças hepáticas, câncer, HIV ou que utilizam medicamentos imunossupressores. Nesses grupos, a doença costuma ser mais grave.

Sintomas e diagnóstico

Os primeiros sinais em uma ferida infectada são febre, vermelhidão, edema acentuado e dor intensa no local. Com a progressão, surgem bolhas, alteração na cor da pele, úlceras e secreção purulenta. Esses sinais indicam a necessidade de atendimento médico urgente para reduzir o risco de morte ou amputação.

O tratamento combina antibióticos intravenosos e a remoção cirúrgica dos tecidos mortos. Em casos graves, a amputação do membro afetado é necessária. Algumas cepas de Vibrio vulnificus já apresentam resistência a certos antibióticos, o que dificulta a terapia.

Expansão geográfica

O aquecimento dos oceanos expandiu a área de ocorrência da bactéria. Antes restrita ao Golfo do México e à costa sul do Atlântico, ela chegou ao litoral de Nova York e Connecticut. Tendências semelhantes aparecem no Norte da Europa e no Mar Báltico. Entre 1988 e 2018, as infecções cutâneas por esse agente cresceram oito vezes na costa leste dos EUA.

Prevenção e cuidados

Para minimizar riscos, especialmente entre maio e outubro — período de pico da bactéria na água — recomendam-se as seguintes medidas:

  • Evitar contato com água salgada ou salobra se houver cortes, feridas, piercing ou tatuagens recentes. Caso o contato seja inevitável, usar curativos impermeáveis.
  • Utilizar luvas ao manipular frutos do mar crus. Lavar imediatamente com água e sabão qualquer lesão ocorrida durante a pesca ou o preparo de alimentos.
  • Cozinhar adequadamente ostras e outros frutos do mar, pois o calor destrói a bactéria.

Se houver contato de feridas abertas com água do mar ou frutos do mar crus, lave a área com água e sabão. A presença de dor, inchaço, vermelhidão ou febre exige busca imediata por assistência médica.

Embora grave, a fasciíte necrosante por Vibrio vulnificus é rara, com probabilidade estatística comparável a um ataque de tubarão.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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