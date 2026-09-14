Infecção por Vibrio vulnificus pode ser fatal em até 48 horas sem tratamento

A bactéria Vibrio vulnificus, encontrada em águas marinhas quentes, provoca a fasciíte necrosante, uma infecção dos tecidos moles que progride rapidamente. Nos Estados Unidos, a letalidade é alta: na Louisiana, cinco de nove infectados morreram; na Flórida, houve duas mortes em 14 casos; Maryland registrou 72 infecções. O quadro exige socorro imediato, pois a janela de intervenção é medida em horas.
O termo "bactéria comedora de carne" refere-se à capacidade do patógeno de destruir vasos sanguíneos, músculos, fáscias e tecido subcutâneo através da liberação de toxinas que causam necrose. Se atingir a corrente sanguínea, a bactéria pode provocar sepse. Sem tratamento, a infecção pode ser fatal em até 48 horas.
Anualmente, os EUA registram entre 150 e 200 casos. A taxa de mortalidade é de aproximadamente 20%, tornando-a um dos patógenos mais letais transmitidos por frutos do mar.
Vias de contágio e grupos de risco
A infecção ocorre de duas formas principais:
O risco é maior para idosos e pessoas com diabetes, doenças hepáticas, câncer, HIV ou que utilizam medicamentos imunossupressores. Nesses grupos, a doença costuma ser mais grave.
Sintomas e diagnóstico
Os primeiros sinais em uma ferida infectada são febre, vermelhidão, edema acentuado e dor intensa no local. Com a progressão, surgem bolhas, alteração na cor da pele, úlceras e secreção purulenta. Esses sinais indicam a necessidade de atendimento médico urgente para reduzir o risco de morte ou amputação.
O tratamento combina antibióticos intravenosos e a remoção cirúrgica dos tecidos mortos. Em casos graves, a amputação do membro afetado é necessária. Algumas cepas de Vibrio vulnificus já apresentam resistência a certos antibióticos, o que dificulta a terapia.
Expansão geográfica
O aquecimento dos oceanos expandiu a área de ocorrência da bactéria. Antes restrita ao Golfo do México e à costa sul do Atlântico, ela chegou ao litoral de Nova York e Connecticut. Tendências semelhantes aparecem no Norte da Europa e no Mar Báltico. Entre 1988 e 2018, as infecções cutâneas por esse agente cresceram oito vezes na costa leste dos EUA.
Prevenção e cuidados
Para minimizar riscos, especialmente entre maio e outubro — período de pico da bactéria na água — recomendam-se as seguintes medidas:
Se houver contato de feridas abertas com água do mar ou frutos do mar crus, lave a área com água e sabão. A presença de dor, inchaço, vermelhidão ou febre exige busca imediata por assistência médica.
Embora grave, a fasciíte necrosante por Vibrio vulnificus é rara, com probabilidade estatística comparável a um ataque de tubarão.
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