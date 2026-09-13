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Análise preliminar indica superioridade da janela temporal frente à redução calórica no diabetes tipo 1 com obesidade

Saúde

O controle da glicemia no diabetes tipo 1 exige rigor matemático diário. Um estudo recente testou se a introdução de uma janela temporal para a alimentação poderia ser mais vantajosa do que a simples redução de calorias.

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Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
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O experimento acompanhou 32 adultos em Chicago. O grupo foi restrito a pacientes com diabetes tipo 1 e obesidade (baseado nos critérios de IMC do CDC), perfil que representa cerca de 0,5% da população dos Estados Unidos. Durante seis meses, os voluntários foram divididos em três categorias:

  • Janela temporal: alimentação permitida apenas entre 12h e 20h, sem contagem de calorias.
  • Déficit calórico: redução de 25% na ingestão habitual de calorias.
  • Controle: manutenção dos hábitos alimentares comuns.

O desfecho principal foi a medição da hemoglobina glicada (HbA1c), que reflete a média do açúcar no sangue nos últimos meses. No grupo da janela temporal, a HbA1c caiu, em média, 0,5%, resultado superior ao observado no grupo de restrição calórica.

A análise focou também na segurança, já que o jejum em pacientes com diabetes tipo 1 pode desencadear hipoglicemia ou cetoacidose. Os pesquisadores registraram que a limitação do horário das refeições não elevou o risco desses eventos críticos quando comparada aos outros grupos.

Entretanto, os dados não servem como protocolo clínico imediato. A amostra de 32 pessoas é insuficiente para recomendações gerais, tratando-se de uma etapa preliminar. Além disso, o efeito foi medido especificamente em pessoas com obesidade, sem evidências de como o método impactaria pacientes com peso normal.

O estudo não detalha como ajustar as doses de insulina para este regime. Embora a abordagem tenha se mostrado potencialmente segura e benéfica no grupo testado, a alteração da dieta em casos de diabetes tipo 1 exige a supervisão direta de um endocrinologista para evitar complicações.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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